Partidul Social Democrat readuce în dezbaterea publică tema impozitării progresive a veniturilor prin declarațiile ministrului Muncii, Florin Manole, care consideră măsura o opțiune pentru România pe termen mediu. Propunerea nu figurează în programul de guvernare și a generat critici din partea deputatei PNL Raluca Turcan, care cere publicarea simulărilor de calcul pentru salariile de peste 6.000 de lei brut.

Poziția ministrului Muncii, Florin Manole, privind impozitarea progresivă și pensiile

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la postul Euronews că impozitarea progresivă reprezintă o soluție pe termen mediu pentru România, având rolul de a asigura echitatea în raport cu nivelul veniturilor obținute, potrivit economedia.ro.

Oficialul a delimitat însă impozitarea veniturilor de sistemul de pensii, precizând că pensiile trebuie calculate în continuare pe baza principiului contributivității.

„Noi vom crește tot ceea ce este pe contributivitate. Deci crește punctul de pensie”, a afirmat Florin Manole. Ministrul a explicat că persoanele care au încasat salarii mai ridicate și au achitat contribuții pe măsură pe parcursul activității profesionale trebuie să primească pensii calculate proporțional cu sumele virate la buget.

„Să presupunem că și eu și dumneavoastră am fi la pensie. Dacă dumneavoastră ați avut în întreaga viață profesională un salariu dublu față de al meu, deci și cotizații duble. Vă așteptați, în mod legitim, pe baza contributivității, să aveți o pensie dublă decât a mea. Și ați avea dreptate să vă așteptați așa, așa e construit sistemul și așa ar trebui să se întâmple”, a declarat ministrul Muncii.

Totodată, Florin Manole a arătat că nivelul unei pensii rezultate din contribuții nu ar trebui contestat ulterior de autorități. „Nu v-ar conveni și nici nu ar fi just ca la un moment dat un ministru al Muncii să spună «aveți o pensie un pic cam mare». Veți spune mereu «am contribuit». Pentru contributivitate, eu vreau echitate. Eu cred că așa trebuie să se întâmple”, a adăugat oficialul.

Argumentele PSD și statutul măsurii în programul de guvernare

Referindu-se la aplicarea impozitării progresive, ministrul Muncii a menționat că mecanismul vizează veniturile de nivel ridicat, nu pensiile și nici salariile în ansamblu. „E adevărat, însă, că există o soluție pentru veniturile care sunt foarte mari: se numește impozitare progresivă. Nu este despre pensii, nu este despre salarii, este despre venituri”, a spus Florin Manole.

În sprijinul poziției sale, ministrul a invocat analizele și recomandările elaborate de Comisia Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Fondul Monetar Internațional (FMI). Florin Manole a recunoscut însă că tema nu face parte din programul de guvernare al Executivului și că nu există un proiect de act normativ în lucru pe acest subiect. „În programul de guvernare acest subiect nu există, dar eu ca social-democrat pot să am propriile mele convingeri și să le promovez chiar dacă nu facem act normativ pe acest subiect”, a precizat ministrul.

Reacția PNL și solicitările adresate Ministerului Muncii

Declarațiile reprezentantului PSD au fost contestate de deputata Partidului Național Liberal Raluca Turcan. Aceasta a susținut că social-democrații reintroduc subiectul în spațiul public fără a prezenta impactul asupra companiilor și asupra angajaților.

„PSD s-a devoalat. Era clar că, mai devreme sau mai târziu, urma să scoată din sertar impozitarea progresivă. Pentru mediul de afaceri, această măsură riscă să fie cântecul de lebădă. Pentru că asta e impozitarea progresivă, de fapt: o povară fiscală care pune frână investițiilor și dezvoltării companiilor”, a transmis Raluca Turcan.

Deputata PNL a criticat faptul că ideea este lansată în lipsa unor discuții prealabile în cadrul coaliției de guvernare. „Ministrul Florin Manole ne spune azi că «își dorește» impozitare progresivă, dar «nu a avut discuții». Adică aruncă ideea în spațiul public și așteaptă să vadă cum reacționează oamenii”, a afirmat Raluca Turcan.

Simulările prezentate până la pragul de 6.000 de lei brut

Un alt punct al criticilor formulate de Raluca Turcan vizează un tabel distribuit de PSD cu exemple de calcul pentru salariile brute cuprinse între 4.325 de lei și 6.000 de lei. Conform datelor prezentate în documentul social-democraților, cota de impozit crește treptat:

4.325 lei brut: impozit propus de 0%, cu un câștig net indicat de +182 lei;

4.825 lei brut: impozit propus de 2,99%, cu un câștig net indicat de +177 lei;

5.325 lei brut: impozit propus de 5,97%, cu un câștig net indicat de +122 lei;

5.825 lei brut: impozit propus de 8,86%, cu un câștig net indicat de +37 lei;

6.000 lei brut: impozit propus de 10%, cu un câștig net indicat de 0 lei.

Tabelul nu conține însă cifre pentru veniturile brute de 7.000, 9.000, 12.000 și 15.000 de lei, în dreptul acestor praguri fiind trecute semne de întrebare. Raluca Turcan a cerut prezentarea calculelor complete pentru toate categoriile de salariați, inclusiv pentru medici, profesori, ingineri și specialiști cu venituri peste 6.000 de lei.

„Domnule Manole, arătați-le românilor tot tabelul, nu doar varianta convenabilă. Spuneți clar cine va plăti mai mult și cu cât. Altfel, nu e o propunere onestă, ci încă o păcăleală PSD, cu consecințe serioase pentru oamenii care muncesc și pentru firmele care creează locuri de muncă”, a declarat deputata PNL, sugerând totodată că PSD ar putea utiliza această temă în contextul tensiunilor din coaliție.