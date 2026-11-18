Antena 3 CNN este acuzată că a încălcat dreptul la viață privată al lui Călin Georgescu, după ce a prezentat imagini din interiorul locuinței acestuia. Fotografiile, realizate în timpul perchezițiilor au fost difuzate marți seară. Emisiunea a provocat reacții în mediul online, unde susținătorii fostului candidat la prezidențiale s-au mobilizat pentru a reclama postul la CNA.

Fotografiile au fost difuzate în cadrul emisiunii „Decisiv Prime Time”, moderată de Cătălina Porumbel. Potrivit Paginademedia.ro, postul a prezentat și documente întocmite în timpul perchezițiilor, care conțineau fotografii numerotate ale proprietății. În imagini apăreau inclusiv echipamente IT și obiecte personale. Materialul a fost promovat pe ecran cu mesajele „IMAGINI ÎN PREMIERĂ!” și „CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN CASA LUI GEORGESCU LA PERCHEZIŢII”.

La mai bine de 30 de minute de la începutul difuzării fotografiilor, televiziunea a afișat un mesaj prin care susținea că respectă intimitatea persoanelor vizate.

„ANTENA 3 CNN PROTEJEAZĂ DREPTUL LA VIAŢĂ PRIVATĂ. NU DIFUZĂM TOATE IMAGINILE”, a transmis postul.

Mesajul a apărut însă după ce imaginile provocaseră deja nemulțumiri în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu.

Fostă membră CNA, critici la adresa televiziunii

Difuzarea fotografiilor a fost criticată și de Narcisa Iorga, fostă membră a Consiliului Național al Audiovizualului. Aceasta consideră că prezentarea interiorului unei locuințe private nu poate fi justificată prin interesul public, în lipsa unor informații relevante pentru ancheta penală.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Narcisa Iorga a criticat-o inclusiv pe moderatoarea Cătălina Porumbel.

„De la televiziuni, nu am nicio așteptare. CNA nu va vedea nicio problema în difuzarea acestor imagini. Nici de la CNA nu am nicio așteptare. De la Catalina Porumbel, aveam însă așteptări. Ceea ce a prezentat ea nu are nicio legatura cu interesul public justificat, care ar permite difuzarea imaginilor dintr-un spațiu privat. Interioarele casei, niște telefoane și niște medii electronice de stocare nu reprezintă nicio dovadă care să justifice încălcarea dreptului la viață privată, printr-un interes public cum ar fi dovedirea unei fapte penale.”

Fosta membră CNA a susținut că detaliile surprinse în fotografii, precum amplasarea unui laptop sau obiectele decorative, nu demonstrează săvârșirea unei infracțiuni. Aceasta a respins și argumentul potrivit căruia difuzarea imaginilor ar fi justificată de faptul că Georgescu a publicat anterior videoclipuri filmate în propria casă.

„O persoană are dreptul să difuzeze orice imagine dorește din interiorul proprietății sale. O terță parte nu poate difuza aceste imagini decât cu acordul scris prealabil al proprietarului. E simplu și clar”, a mai scris Narcisa Iorga.

Susținătorii lui Georgescu, îndemnați să depună reclamații la CNA

În urma emisiunii, pe rețelele de socializare au început să circule mesaje prin care susținătorii lui Călin Georgescu sunt îndemnați să sesizeze CNA. Aceștia acuză televiziunea că ar fi încălcat dreptul la viață privată și demnitatea umană.

Autorii apelului le cer celor care vor să reclame postul să acceseze platforma CNA și să indice emisiunea Cătălinei Porumbel. În mediul online, circulă inclusiv un model de sesizare.

Codul de reglementare a conținutului audiovizual prevede, la articolul 43, alineatul (1), că radiodifuzorii trebuie să evite afectarea dreptului la un proces echitabil sau a intereselor legitime ale persoanelor implicate în cauze aflate în instanță ori în curs de cercetare.