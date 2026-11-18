Dan Barna, europarlamentar și vicepreședinte USR, a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre relația partidului cu fondatorul său, președintele Nicușor Dan. Barna admite că Nicușor Dan pare să aibă în politica internă alte priorități decât cele pe care și le-a prezentat în campanie. În acest sens, eurodeputatul amintește domeniul justiției.

Totodată, în cadrul interviului acordat pentru Cotidianul la Bruxelles, Dan Barna a vorbit și despre viitorul Uniunii Europene, pe care o vede mai degrabă mergând către federalism. Eurodeputatul a vorbit și despre AUR, dar și despre ce a scris George Simion în cartea Cum i-am cunoscut despre primele interacțiuni cu atunci candidatul la prezidențiale Dan Barna. În finalul interviului, Dan Barna atinge și alegerile interne din USR, dar și viitorul relației cu PNL.

Dan Barna: Justiția este o datorie pe care Nicușor Dan continuă să o aibă față de societate

Despre Nicușor Dan, Cotidianul l-a întrebat pe Dan Barna dacă vede o apropiere a președintelui de PSD. Deși nu a răspuns direct, vicepreședintele USR a vorbit despre direcția pe care administrația de la Cotroceni o are în politica internă. Dan Barna crede că Nicușor Dan a luat un alt drum decât cel promis în campanie.

„Important este să vedem care vor fi și vor continua să fie pozițiile României și intern și internațional pentru că dacă internațional România este, să spun, sincronă pe susținerea Ucrainei, care e miza fundamentală pentru securitatea noastră națională, intern, din păcate, opțiunile președintelui s-au dovedit multe dintre ele diferite fundamental de cele cu care a candidat în campanie și cel pe care USR l-a susținut.

Din păcate, subiectul justiției este o datorie pe care Nicușor Dan continuă să o aibă față de societate, pentru că promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală până la acest moment nu sunt îndeplinite”, explică liderul USR.

Întrebat dacă USR l-ar mai putea susține pe Nicușor Dan în cursa pentru Cotroceni în 2030, Dan Barna a spus că este devreme pentru a se pronunța. Totuși, acesta a amintit de crearea polului modernizator, așa cum a fost denumit generic, format din PNL și USR.

„E departe. USR va avea un candidat, sperăm și avem încredere că proiectul la care am început să lucrăm, un pol modernizator, o platformă de modernizare a României, USR-PNL, va avea rezultate și construim opțiune în această direcție. Vom vedea care vor fi opțiunile pentru prezidențiale, până atunci mai e multă politică de făcut în România, până la numele candidatului”, spune Dan Barna.

PNL și PSD braț la braț a fost „o opțiune pe care fostul președinte Iohannis explicit a avut-o”

Eurodeputatul a vorbit și despre viitorul alianței dintre PNL-ul condus de Ilie Bolojan și USR.

„Relația USR-PNL n-a fost istoric vorbind una numai lapte și miere, să nu uităm, au fost momente în care PNL-ul a fost braț la braț cu PSD-ul. A fost o opțiune pe care fostul președinte Iohannis explicit a avut-o, a împins PNL-ul în brațele PSD-ului. Însă maturitatea politică presupune și experiența politică, putem vorbi și la USR de o creștere a experienței, sărbătorim zilele trecute 10 ani, presupune să găsești elementele comune pentru un proiect mai mare.

România are nevoie în momentul de față de un proiect mai mare pro-european pe care doar această platformă modernizatoare poate să o garanteze României”, crede Dan Barna.

Cele mai importante declarații din interviul cu Dan Barna

Europa federală sau a națiunilor suverane? „Cred că direcția este către o Europă în care să putem vorbi până la urmă de un președinte al Europei”

„Este o discuție care are loc constant în Parlamentul European pentru că Europa are nevoie de reformă. Europa inițială, gândită cu cele șase state și cu apoi primele valuri de extindere în care regula unanimității era una firească, nu mai poate să stea acum în picioare. O Europă cu 27 de state, vedem deja că s-a gripat, vezi exemplu cu Ungaria lui Viktor Orbán, care a fost folosit de Putin ca roată de blocare a întregului mecanism.

Sunt în momentul de față, când ai 27 și te uiți la o perspectivă să ai 30 de țări, 31, 32 de state, e foarte clar că regula aceasta a unanimității nu mai poate să funcționeze. Și atunci se discută de majoritate calificată, se discută de ponderi de populație, de reprezentativitatea votului, de diverse instrumente prin care Europa să rămână în continuare un OZN politic până la urmă, că nu există alt nu există un alt loc în lume unde o structură precum Uniunea Europeană să existe.

Dar trebuie să rămână un organism care să poată să ia decizii, care să poată să funcționeze și de aceea e nevoie de o reformă a Europei. Acum, că mă întrebai de viitor, e o întrebare delicată cât de repede se poate face această reformă. Eu cred că dacă presiunea va crește, reforma se va face mai repede. Sau dacă presiunea dinspre Rusia, spre exemplu, va continua să crească, sentimentul de urgență va crește și reforma va fi posibilă.

Dacă rămânem în actualul status quo în care ne plângem de milă, dar măsurile concrete se iau foarte greu, probabil va mai dura, dar cred că direcția spre care se merge este o Europă federală, o Europă în care să putem vorbi până la urmă de un președinte al Europei la un moment dat.”

Cum l-a cunoscut Dan Barna pe George Simion

„Eram președintele USR și era în vizită cu câțiva lideri sau, mă rog, primari din Republica Moldova. Și el, la momentul acela, știți că era pozat în mare unionist. Între timp, bineînțeles, moldovenii și-au dat seama că el era un purtător de mesaje al Rusiei și-a primit interdicția în în Moldova tocmai pentru că moldovenii au, să spun, sistemul imunitar mai dezvoltat la identificarea propagandei rusești.

S-au prins repede. Nouă, în schimb, pare că în continuare ne mai trebuie niște timp până să ne lămurim exact ce tip de personaje este.

În fine, a venit la USR și înainte am convenit care să fie cadrul discuțiilor, tocmai ca să nu fie ceva inflamator la momentul acela, nu-mi aduc aminte exact contextul. În momentul în care a început întâlnirea, exact ce am convenit, a făcut pe dos.

(…) Și atunci mi-am dat seama că este un om de fapt care nu dă doi bani pe propriul cuvânt și în politică, aceasta e categoria de politicieni pentru care n-am niciun fel de considerații. Cei care nu dau doi bani pe propriul lor cuvânt.”

Dan Barna, despre situația lui Dominic Fritz: PSD depășește niște linii roșii pe care nu le-au depășit nici Iliescu, nici Dragnea, nici Năstase, nici nimeni

„(…)este prima dată în istoria de după comunism, de după ’89 a României în care PSD depășește niște linii roșii pe care nu le-au depășit nici Iliescu, nici Dragnea, nici Năstase, nici nimeni. Adică să folosești legislația națională pentru a-i fura unui primar voturile cetățenilor este o linie roșie fără precedent, care va avea costuri foarte mari în viitor. Pentru că s-a creat un precedent foarte toxic.

Și nu pot să știu următoarele partide care vor ajunge să guverneze România (…) cum vor folosi acest precedent, faptul că ignoră complet votul exprimat al oamenilor. La numiri, ok, ai pus din pix pe oricine oriunde, pot să înțeleg politica asta. Dar ceea ce s-a întâmplat acuma, să faci o lege în Parlament dedicată unui opozant politic pentru a-i fura voturile de primărie, voturile directe ale cetățenilor este o mârșăvie extraordinară.

Dincolo de această ticăloșie cu care Dominic Fritz s-a confruntat, nu doar că a rămas în picioare, a rămas în picioare mai determinat și mai convins că USR este partidul care va schimba și trebuie să schimbe România.”

Competiția internă Buzoianu-Miruță

În lupta internă pentru șefia USR au fost trei liste: una deschisă de Radu Miruță, alta de Diana Buzoianu, și o a treia condusă de primarul din Bacău, Lucian Viziteu. Lista lui Radu Miruță, de pe care a făcut parte și Dan Barna, a obținut jumătate dintre mandatele din consiliul de administrație, dar lista Dianei Buzoianu a fost cu doar două numiri în urmă. Lucian Viziteu a câștigat doar 2 din 30 de scaune în conducere.

Dan Barna spune că această cursă nu a fost o primă bătălie între Diana Buzoianu și Radu Miruță pentru cine este succesorul lui Dominic Fritz. Eurodeputatul a văzut o cursă sănătoasă în interiorul formațiunii.

„…Avem în partid, acesta este sistemul nostru electoral. Noi, colegii, ne împărțim în diverse liste care iau fiecare niște ponderi proporționale, tocmai pentru ca toate vocile să fie auzite și reprezentate. Bineînțeles că a fost o competiție, eu am văzut-o chiar foarte sănătoasă, având experiența politică de 10 ani de USR.

A fost o competiție foarte sănătoasă pentru a convinge colegii delegați să dea mai multe voturi pe o listă sau alta. Ambele principale liste sunt sunt foarte bine reprezentate în Biroul Național. Deci e un e un birou în care am foarte mare încredere, tocmai pentru că e o diferență mare de atmosferă față de momentul în care am preluat eu partidul și care atunci era într-un risc de de rupere, pentru că era o dată nostalgia președintelui fondator, Nicușor Dan, care plecase.

Mulți oameni care crezuseră în el la momentul acela, erau cumva un partid traumatizați de plecarea lui neașteptată și ce și oamenii care, mă rog, aveau o altă părere. Atunci partidul era într-o situație mult mai complicată.”