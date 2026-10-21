Sistemul de termoficare, funcțional în proporție de 90%. Ce cartiere au probleme și care este regula de pornire a căldurii în Capitală

Termoenergetica a început probele la cald pentru sezonul de iarnă, însă zeci de puncte de livrare din București înregistrează defecțiuni. Deși sistemul este funcțional în proporție de peste 90%, cartiere precum Dristor, Berceni sau Gara de Nord se confruntă cu opriri

Stefan Lupu - Reporter special
Sistemul de termoficare, funcțional în proporție de 90%. Ce cartiere au probleme și care este regula de pornire a căldurii în Capitală

Termoenergetica a început probele la cald pentru sezonul de iarnă, însă zeci de puncte de livrare din București înregistrează defecțiuni. Deși sistemul este funcțional în proporție de peste 90%, cartiere precum Dristor, Berceni sau Gara de Nord se confruntă cu opriri

Sistemul de termoficare din București intră în linie dreaptă pentru sezonul rece, dar problemele tehnice persistă în mai multe zone ale orașului. Compania Municipală Termoenergetica București a declanșat probele la căldură în urmă cu câteva zile. Cu toate acestea, verificările scot la iveală zeci de puncte de livrare nefuncționale.

Potrivit informațiilor furnizate de companie și citate de profit.ro, peste 90% din capacitatea rețelei este funcțională. Din totalul de 951 de puncte de livrare a agentului termic, 45 sunt complet oprite. Cele mai afectate zone includ Dristor, Baba Novac, Gara de Nord și Bulevardul Unirii. Alte 25 de puncte termice funcționează cu deficiențe, iar aceste vulnerabilități au apărut preponderent în sudul Capitalei, în cartiere precum Berceni, Giurgiului și Eroii Revoluției.

Probele pe timp de noapte și reparațiile pe timp de iarnă

Probele la cald se desfășoară progresiv și sunt adaptate la dimensiunile sistemului și la starea conductelor. Acțiunile tehnice au loc în principal pe timpul nopții, pe fondul prognozelor meteo care indică o scădere a temperaturilor. Scopul acestor manevre este asigurarea echilibrului hidraulic și verificarea traseelor de alimentare.

Reprezentanții Termoenergetica au precizat că, pe parcursul sezonului rece, echipele de intervenție vor continua doar lucrările care permit instalarea unor provizorate. Această măsură tehnică este necesară pentru a proteja confortul clienților și a nu întrerupe furnizarea căldurii la nivel general. Procesul de pregătire a debutat încă din prima zi a lunii octombrie 2026. Pe 1 octombrie rețeaua a intrat în faza de încărcare cu apă a instalațiilor și de testare a presiunii.

Regula generală pentru furnizarea căldurii

Regulamentul de funcționare stabilește un principiu meteorologic strict pentru furnizarea oficială a agentului termic. Încălzirea pentru consumatorii urbani va porni doar după un interval de trei zile consecutiv cu temperaturi medii de 10 grade Celsius sau mai mici, raportate între orele 20:00 și 6:00. Oprirea căldurii se va face după un mecanism similar: trei zile consecutive cu temperaturi peste pragul de 10 grade, în același interval nocturn.

CMTB solicită asociațiilor de proprietari să verifice starea instalațiilor interioare și să finalizeze aerisirea caloriferelor din apartamente. Asociațiile care doresc o amânare a furnizării din motive economice sau tehnice pot depune o cerere scrisă la secțiile de termoficare, la registratura din strada Cavafii Vechi nr. 15, sau prin e-mail.

Pentru sesizări și detalii suplimentare, bucureștenii pot apela numerele de telefon 031.9442 și 0800.820.002 sau pot utiliza direct aplicația Termoalert. Aplicația este disponibilă în App Store și Google Play și arată în timp real avariile apărute în București.

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1 comentariu

  1. pe 1 noiembrie 2026 probabil o sa incep sa port gumari daca va fi frig afara sub 10 grade celsius !

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