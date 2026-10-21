Mesajul de adio al lui Ilie Bolojan la plecarea de la Palatul Victoria. „Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu.”

Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a publicat un mesaj de despărțire la finalul mandatului său în fruntea Guvernului. Liderul liberal le-a mulțumit românilor pentru susținere în momentele dificile și a subliniat că a administrat țara „fără minciună” și cu grijă pentru banul public.

Stefan Lupu - Reporter special
Mesajul de adio al lui Ilie Bolojan la plecarea de la Palatul Victoria. „Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu.”

Premierul Ilie Bolojan/ Sursa: gov.ro

Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a publicat un mesaj de despărțire la finalul mandatului său în fruntea Guvernului. Liderul liberal le-a mulțumit românilor pentru susținere în momentele dificile și a subliniat că a administrat țara „fără minciună” și cu grijă pentru banul public.

Ilie Bolojan, fostul șef al Executivului, a marcat predarea puterii către noul Guvern printr-un mesaj public adresat cetățenilor. La scurt timp după instalarea oficială a cabinetului tehnocrat, liderul liberal a trasat un scurt bilanț al perioadei petrecute la Palatul Victoria și a vorbit despre modelul său de administrație.

Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, fostul premier a evidențiat principiile care au stat la baza mandatului său.

„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni”, scrie fostul demnitar pe rețeaua de socializare.

În opinia sa, măsurile luate la nivel guvernamental au oferit o nouă perspectivă pentru viitorul statului. „Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă. Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră”, adaugă liderul liberal.

Mulțumiri pentru cetățeni și un semnal politic

Finalul mandatului a coincis cu decizii economice dificile, necesare pentru inițierea unui proces de consolidare fiscală. În acest context, Ilie Bolojan a ținut să le transmită un mesaj de recunoștință celor care au suportat efectele acestor măsuri și au sprijinit direcția Executivului.

„Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem”, notează fostul premier.

Deși a părăsit oficial clădirea Guvernului, liderul PNL sugerează clar că va rămâne un actor activ pe scena publică, o aluzie la viitoarea strategie din opoziție a partidului său.

„Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a concluzionat Ilie Bolojan în mesajul său de rămas-bun.

Maratonul instalării noului Guvern. Luca Niculescu participă personal la predarea portofoliilor cheie

În timp ce fostul premier își ia rămas-bun de la cetățeni, succesorul său a început deja activitatea în Cabinet. Prim-ministrul Luca Niculescu participă miercuri la un maraton instituțional, asumat pentru a superviza direct instalarea noilor membri ai Cabinetului.

Conform programului oficial, șeful Executivului este prezent la ceremoniile de predare-primire a portofoliilor în cinci ministere importante. Agenda zilei a început cu o deplasare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, acolo unde Alexandru-Mihai Ghigiu a preluat funcția de la liberalul Dragoș Pîslaru.

Turul premierului continuă pe parcursul întregii dimineți. Luca Niculescu participă la schimbarea gărzii la Ministerul Afacerilor Externe, unde independentul Sebastian-Dănuț Neculăescu preia portofoliul de la Oana Țoiu.

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