Maratonul instalării noului Guvern. Luca Niculescu participă personal la preluarea mandatelor de către noii săi miniștri

Premierul Luca Niculescu începe ziua de miercuri cu un maraton instituțional, asumat pentru a superviza direct instalarea noilor membri ai Cabinetului. Șeful Executivului participă personal la ceremoniile de predare-primire a portofoliilor în cinci ministere cheie.

Potrivit programului oficial anunțat de Guvern, agenda prim-ministrului este structurată astfel:

Ora 09:00 – Participare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ora 09:40 – Participare la Ministerul Afacerilor Externe

Ora 10:15 – Participare la Ministerul Educației și Cercetării

Ora 11:00 – Participare la Ministerul Apărării Naționale

Ora 11:45 – Participare la Ministerul Culturii

Schimbarea de mandat și mesajele foștilor miniștri

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) preia funcția de la Dragoș Pîslaru (PNL). La finalul activității sale, Pîslaru a transmis un scurt mesaj de bilanț: „A fost o perioadă intensă, care a cerut promptitudine, echilibru și decizii deloc ușoare, dar în care am încercat să păstrez mereu atenția îndreptată către oameni”, scrie news.ro.

La Externe, Sebastian-Dănuț Neculăescu, independent asumat în noul executiv, preia mandatul de la Oana Țoiu (USR). Fostul demnitar a descris perioada petrecută la minister drept „o onoare să-mi pot servi țara, alături de oameni buni, în vremuri grele. Vă mulțumesc!”.

La Educație, Valentin-Sorin Costreie, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, îl înlocuiește pe Mihai Dimian. Fostul titular al portofoliului a mulțumit echipei sale tehnice și colaboratorilor:

„A fost o perioadă dificilă, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru mine. Vă mulțumesc pentru muncă, răbdare, sprijin, dar și pentru propunerile și observațiile care m-au ajutat să găsesc soluții mai bune pentru provocările cu care m-am confruntat. Am pus în această responsabilitate tot ceea ce am știut și am putut, cu bună-credință și cu gândul la viitorul copiilor noștri. Mandatul se încheie. Implicarea mea în educație și cercetare continuă”, a transmis Dimian.

Ceremoniile continuă cu instalarea social-democratului Ștefan-Radu Oprea la Apărare (în locul ministrului interimar Radu Miruță de la USR) și a Ioanei-Ruxandra-Victoria Ciocan la Cultură. Fostul ministru al Culturii, Demeter András István, a marcat momentul cu un mesaj simbolic:

„Pasăm o ștafetă pe care am purtat-o pe un drum când lin, când accidentat. Mai mult accidentat decât lin. Dar… am dus-o. Fără s-o scăpăm din mână. Vă mulțumesc, tuturor, pentru plasa de siguranță oferită și pentru încredere! Vă doresc, tuturor, un drum mai ușor în continuare și o traiectorie mult mai simplă”, a scris Demeter András István pe facebook.

Predări de mandate la Interne și Sănătate

Alte două ministere importante își schimbă conducerea fără prezența prim-ministrului, dar cu evenimente publice. La sediul Ministerului Afacerilor Interne, de la ora 09:00, vicepremierul Marian Neacșu (PSD) preia oficial portofoliul de la Cătălin Predoiu (PNL), moment urmat imediat de declarații de presă ale celor doi lideri.

La Ministerul Sănătății, ministrul Alexandru Rogobete se întoarce și îl succede pe interimarul Cseke Attila. La ora 12:00, Rogobete are programată o conferință de presă la sediul instituției, pentru a expune public situația financiară la zi a sistemului sanitar.

Lista completă a Guvernului Luca Niculescu

Noul Executiv a obținut marți votul de încredere al Parlamentului, cu un scor de 280 de voturi. Imediat după decizia legislativului, președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire.

Componența integrală a noului Cabinet este următoarea: