A treia mână sau de ce prostia e ca betonul. Drumul către Victoria al Guvernului Niculescu a trecut prin Parlament – REPORTAJ

Până acum o lună, numele de Niculescu era deținut în România de golgheterul all-time al Dinamo București, atacantul care i-a dat o dublă lui Iker Casillas în 2002. „Hai că dacă mă mai întrebi multe, devin scriitor”, zicea Claudiu Niculescu într-un interviu biografic pentru GSP în iunie. Numele Niculescu n-a ajuns însă chiar scriitor, dar, după două săptămâni de când Luca Niculescu ieșea la braț la Cotroceni cu Nicușor Dan, numele Niculescu a însemnat pentru mai toată România jurnalist, diplomat și, începând cu marți, premier.

280 de voturi a strâns Niculescu pentru a fi învestit în funcția de premier. De la Ilie Bolojan la Gigi Becali, care imediat după vot s-a dus să povestească în plen cu Sorin Grindeanu, Luca Niculescu nu le-a câștigat încrederea parlamentarilor, dar i-a făcut măcar să-i dea votul pentru învestitură.

„Alegerea președintelui”

Cabinetul Niculescu, format din mai mult PSD-iști și încă niște independenți, o mare parte cu legături strânse cu Cotroceniul, a luat avize pozitive pe linie în zilele de dinainte de învestire. În plen, s-a bucurat de o majoritate largă. Și, cu toate acestea, Luca Niculescu, după ce va intra pentru prima oară în Palatul Victoria, va fi minoritar.

E un cabinet care pleacă, din start, cu șanse mici de succes și cu o durată de viață estimată egală cu acordurile de pace semnate cu PNL și UDMR, de șase luni. Asta deși este girat de președintele celui mai mare partid parlamentar, Sorin Grindeanu, și de președintele României, Nicușor Dan. Pentru că, așa cum a spus chiar șeful PSD la o întrebare Cotidianul, „nu știu dacă (nr. Luca Niculescu) e omul președintelui. Știu sigur că e alegerea președintelui.”

Un prim semn al susținerii minoritare l-a primit încă din plenul Parlamentului, unde la anunțul votului cu succes au rămas majoritar doar social-democrații. Poate un semnal trebuia să-l aibă și din comisii, unde scandalurile au înlocuit în multe titluri avizele pozitive ale miniștrilor.

„Prostia e ca betonul”

Primul audiat a fost Florin Barbu, fost ministru la Agricultură în Guvernul Bolojan. Încă de la început, liberalul Cozma a început o răfuială cu ministrul. N-a fost singurul. Și un senator USR, Sebastian Cernic, l-a luat peste picior, în întrebarea sa, pe Barbu. „Nu ați obosit?”, l-a întrebat Cernic pe Barbu, referitor la câte desemnări a avut ca ministru.

Atunci, Florin Barbu a replicat cu unul dintre citatele memorabile ale acestor audieri. „Nu mai persistați în prostie. Prostia e ca betonul: o dată turnată, se va întări pentru totdeauna.”

Și alți miniștri au avut momente tensionate la audieri. La Apărare, Alexandru Muraru, de la PNL, l-a luat la întrebări pe Oprea despre lipsa de experiență militară, dar și despre un dosar de la DIICOT în care social-democratul era cercetat pentru spălare de bani.

„Față de predecesorii mei, am o mare calitate. Aceea că am făcut armata. Chiar știu ce înseamnă să faci armata, știu ce înseamnă să fii soldat în termen. Am salturi cu parașuta, am tras cu arma. Era o vorba «armata te face om»”, i-a răspuns Oprea, afirmație care însă nu l-a mulțumit pe Muraru. „Când ați fost trimis în judecată pentru ca ați devalizat statul român v-a ajutat armata?” Radu Oprea i-a replicat scurt: „Intervenția vă descalifică”.

A treia mână

Miștouri au mai fost și la alți candidați, și luni, și marți. Bogdan Dumitru, independentul venit de la Bitdefender, a întârziat o jumătate de oră la propria audiere. Parlamentarii, care nu-l văzuseră până atunci decât în aceeași poză veche care a circulat prin toată presa, habar n-aveau cine e și de ce întârzie. „Întrebarea este dacă există acest om.”

Pe hol, doi-trei jurnaliști așteptau să vină Bogdan Dumitru pentru a lua măcar un cadru de ilustrație cu el. După vreo 25 de minute de întârziere, apare de după colț un domn la costum, cu o cafea și o cola în mână, care se trezește cu un telefon în față. „De ce ați întârziat?”/„Nu eu sunt candidatul.”

Când și-a făcut apariția Bogdan Dumitru, acesta nu prea mai semăna cu poza care a circulat prin presă, destul de veche. Așa că, atunci când l-au văzut, atât jurnaliștii, cât și parlamentarii din sală, l-au întrebat dacă e chiar el candidatul. Norocul lor, chiar el era, întârziase doar jumătate de oră. Nu din vina sa, ci a unei desincronizări ai celor care se ocupau de ajungerea sa la audiere. „„Am stat și m-am gândit cum să-mi fac o intrare”, a spus Dumitru râzând.

Au fost certuri și la alte audieri. De la Marian Neacșu la Alexandru Rogobete sau Florin Manole, la toți au fost tensiuni în timpul audierilor. La cel din urmă, însă, s-a lăsat cu ironii sexuale între doi parlamentari.

În timpul votului, președintele comisiei, PSD-istul Adrian Solomon, a văzut un parlamentar USR cu două mâini ridicate. „Domnule senator cu două mâini ridicate, încercați să o ridicați și pe a treia”, i-a transmis ironic Solomon lui Vasile Rus, care însă i-a replicat rapid.

„Eu o ridic, dar nu cred că faceți față…”, i-a spus alesul USR lui Solomon.

Discursul cu tentă sexuală s-a purtat de la comisii și în plen. După un Luca Niculescu diplomat, fără ironii la adresa celor din sală, și un Grindeanu plin de săgeți către oponenții politici, așa cum ne-a și obișnuit. După el, a venit liderul AUR, George Simion, care a deschis Cutia Pandorei.

„O zic clar și tare, de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”, a spus Simion, declarație care a stârnit o reacție puternică de amuzament în sală, printre aleși. „Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta. E de râs, dacă n-ar fi de plâns”, le-a replicat Simion, declarație care doar a crescut sunetul râsetelor din sală.

După Simion, a venit Ilie Bolojan, care, complet necaracteristic, a început să dea în foști miniștri social-democrați de la el din cabinet, dar și în opozanți politici. Atât de înverșunat a venit liderul PNL la pupitru, dar și atât de necaracteristic îi era discursul, încât în unele fraze parcă se surprindea și pe sine.

„Când îl auzi pe domnul Grindeanu, își dai seama (nr. pauză) ce greu îți este”, a spus Bolojan, ca ulterior să se lanseze în atacuri către miniștri PSD.

„La muncă am avut un ministru care a ținut la sertar legea salarizării, n-avea curaj să iasă cu ea. (…) La sănătate avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat toate deciziile. (…) La Justiție, un ministru care-mi explica pe zeci de pagini de ce proiectul pe pensiile magistraților nu e constituțional. (…)Nu aveți nicio șansă, domnule Niculescu, să rezolvați problemele structurale.”

„Câh”

Înainte de a începe discursurile, doi parlamentari USR au urcat la pupitrul lui Grindeanu pentru a-i lăsa cadou o cutie de pantofi cu capacul auriu, referire la scandalul în care este implicat Cristian Anton. Nu doar liderul PSD a primit un dar. Și ministrul Muncii, Florin Manole, s-a trezit în față cu un avion de pluș, referire la zborul privat către Mykonos la care a participat.

La finalul discursurilor, însă, Florin Manole a ținut să le răspundă parlamentarilor USR. A venit și el cu mai multe „lucruri concrete” pentru USR-iști. Decizii din instanță, controverse din jurul PSD, dar și o poză cu „emblema” partidului: Salvador Caragea, fost șef al poliției din Gorj, cu teză de docotorat (scris așa intenționat de mine și probabil neintenționat de dânsul în rezumatul lucrării) și numit de USR administrator special la UM Sadu.

Tachinările n-au fost doar între aceste partide. Ninel Peia, de la PACE, a dres busuiocul, dar i-a adus și tămâie și aghiasmă premierului desemnat. Petrișor Peiu, citând din ce spunea Ilie Bolojan despre Florin Manole, a scos doar sunetul „câh”. Oana Țoiu și Radu Miruță, în stilul obișnuit pentru partid, au făcut 1001 de glume pe seama PSD.

„Vă mulțumesc că am redescoperit vitalitatea dezbaterilor din Senat și Camera Deputaților. Asta este democrația”, a concluzionat Luca Niculescu șirada lungă de înțepături politice.

„Mă identific ca absent”

A venit apoi votul, în care bilele băgate pentru susținerea lui Luca Niculescu s-au adunat rapid. PNL, PSD, UDMR, minorități, UPR, ba chiar și neafiliați și poate și membri PACE au votat pentru învestirea acestui guvern denumit de Kelemen Hunor „monocolor”.

Dintre parlamentarii AUR, singurul rămas în sală a fost George Simion. Întrebat dacă este prezent de Silvia Mihalcea, acesta a răspuns „absent”. „Deci prezent, nu votați?”, îl întreabă Mihalcea, care primește un răspuns scurt. „Mă identific ca absent.” La fel ca la dezbaterile din turul 2, mi-am spus în gând.

Voturile s-au numărat în Biroul Permanent Reunit și au dat 280 pentru, cu unul sub voturile pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Luca Niculescu era premier. S-au întors în sală, însă, doar parlamentarii PSD și încă niște reprezentanți de la fiecare formațiune. Unui premier i se prezenta majoritatea în fața unei săli din care lipsesc majoritatea parlamentarilor. După vot, când au ieșit din plen, Kelemen Hunor și Ilie Bolojan au luat cu ei și susținerea pentru guvern și au intrat în opoziție.

De la Parlament, Luca Niculescu va pleca la Cotroceni, unde se vor finaliza formalitățile pentru intrarea sa în funcție. „Ne punem imediat pe treabă. Chiar în această seară vom organiza o ședință de guvern. Vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des”, a spus Luca Niculescu după vot, în plen.

De altfel, este și obligat la acest dialog, căci nu are în spate o susținere fixă. Luca Niculescu și-a setat acest deziderat încă de la prima întâlnire cu PSD. „ Eu aș vrea să vorbim și de linii verzi. Menirea mea e să construiesc punți. Am văzut deschidere în încercarea de a găsi soluții”, spunea, la Kiseleff, Luca Niculescu. Rămâne de văzut cât de departe este linia roșie sau verde de final pentru Guvernul Niculescu.