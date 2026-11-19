Pieptenele electronic a fost prezentat într-un studiu publicat luna aceasta în prestigioasa revistă științifică Nature Communications.

Rezultate mai bune decât minoxidilul

Studiul, intitulat „Combing-triggered electrostimulation synchronizing deep delivery for rapid hair regrowth in androgenetic alopecia“, a arătat cum sistemul Detangled a reușit să depășească minoxidilul, substanța activă din Rogaine, un tratament popular împotriva căderii părului, arată sursa citată.

Pieptenele Detangled are dinți electronici în care sunt încorporați „electrozi de înălțimi diferite și molecule integrate pentru încărcarea medicamentului“, care generează un câmp electric în zona foliculilor de păr.

„Sistemul crește semnificativ eficacitatea refacerii părului pe un model de șoarece cu alopecie androgenetică, îmbunătățind rezultatul de la 70% la aproape 100% în numai o lună, comparativ cu tratamentul topic convențional cu minoxidil“, au scris cercetătorii în studiu.

O problemă care afectează până la 80% dintre bărbați

Calviția de tip masculin este extrem de răspândită, afectând până la 80% dintre bărbați de-a lungul vieții.

Afecțiunea poate avea și efecte asupra psihicului și a calității vieții, însă, deși este atât de frecventă, opțiunile de tratament rămân relativ limitate.

Tratamentele existente și limitele lor

Minoxidilul poate fi eficient în încetinirea căderii părului și stimularea recreșterii, deși rezultatele diferă de la o persoană la alta.

Pot trece până la un an până să apară vreun rezultat, iar tratamentul trebuie urmat pe termen nelimitat pentru a păstra beneficiile.

Poate provoca iritații ale scalpului, iar unii utilizatori au raportat și dureri de cap mai frecvente pe durata tratamentului.

Un alt medicament popular este finasteridul, comercializat sub numele Propecia, care s-a dovedit eficient în stadiile incipiente ale calviției. Printre posibilele efecte adverse se numără însă disfuncția erectilă și depresia.

Transplantul de păr, eficient, dar costisitor

Mai recent, transplantul de păr a devenit tot mai popular. Procedura presupune prelevarea foliculilor din zonele scalpului rezistente la cădere, cum ar fi spatele și părțile laterale ale capului, și implantarea lor în zonele afectate de calviție. Deși eficient, acest tratament poate fi invaziv, dureros și costisitor.