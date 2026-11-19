Premierul Luca Niculescu a explicat de ce a decis să extindă atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu. Acesta va putea aviza proiectele cu impact bugetar ale 15 ministere și va coordona activitatea mai multor instituții. Șeful Guvernului susține că decizia are la bază experiența lui Neacșu și necesitatea unui control mai atent al cheltuielilor publice.

„Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română”, a declarat premierul.

Niculescu a adăugat că „meritele sale tehnice sunt incontestabile” și a explicat că avizarea proiectelor cu impact bugetar reprezintă o măsură suplimentară de control.

„L-am desemnat să se ocupe de avizarea acţiunilor cu un impact bugetar mi se pare că adaugă un filtru suplimentar (…) Avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”, a afirmat șeful Executivului.

Ce atribuții a primit Marian Neacșu

Explicațiile premierului vin după ce cu o zi în urmă în Monitorul Oficial a fost publicată decizia prin care Marian Neacșu primește noi responsabilități în Guvern. Documentul, semnat de Luca Niculescu, stabilește că vicepremierul va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere. Printre acestea se numără Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației.

De asemenea, Neacșu va avea atribuții de coordonare funcțională pentru zece ministere și pentru ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar. Acesta va coordona și instituțiile publice și structurile din aparatul de lucru al Guvernului. Potrivit deciziei, vicepremierul are obligația de a-l informa permanent pe prim-ministru despre aplicarea noilor prevederi.

Decizia premierului, criticată de USR și PNL

Extinderea atribuțiilor vicepremierului PSD a provocat reacții critice din partea unor reprezentanți ai USR și PNL. Oana Țoiu a susținut că, prin această decizie, PSD preia practic conducerea Guvernului, prin intermediul lui Marian Neacșu. În opinia sa, publicarea documentului în Monitorul Oficial arată cine va avea un rol decisiv în activitatea Executivului.

La rândul său, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a criticat transferul de responsabilități către vicepremier. Acesta a afirmat că, prin atribuțiile delegate lui Marian Neacșu, Luca Niculescu ajunge să fie premierul cu cea mai mică influență asupra propriului Guvern de la Revoluție încoace.