Aproape 80% dintre români sunt de acord ca autoritățile să poată restricționa temporar accesul la anumite platforme online atunci când există amenințări grave la adresa securității naționale. Datele apar în cel mai recent sondaj INSCOP Research, publicat joi, 19 noiembrie. Rezultatele arată că siguranța națională cântărește mult în opinia publică, inclusiv atunci când sunt puse în discuție libertățile din mediul digital.

Câți români susțin restricționarea platformelor online

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, 64% dintre respondenți sunt total de acord cu posibilitatea ca autoritățile să limiteze temporar accesul la anumite platforme online în situații de risc major pentru securitatea națională.

Alți 15,9% declară că sunt mai degrabă de acord cu o asemenea măsură. În total, 79,9% dintre participanți susțin această posibilitate. În schimb, 5,8% dintre respondenți sunt mai degrabă împotrivă, iar 9,9% se declară total în dezacord. Procentul celor care nu au oferit un răspuns este de 4,4%.

Rezultatele indică un sprijin majoritar pentru intervenția autorităților în situații excepționale, dar nu înseamnă că românii ar accepta blocarea permanentă a platformelor sau limitarea generală a accesului la informație.

Diferențe între alegătorii partidelor

Sondajul arată că susținerea restricțiilor este mai ridicată decât media în rândul votanților PSD, PNL și USR. De asemenea, locuitorii orașelor mari și angajații din sectorul public se declară mai favorabili posibilității de a limita temporar accesul la platformele online.

La polul opus, opoziția față de asemenea măsuri este mai pronunțată în rândul votanților AUR, al bărbaților, al locuitorilor din București și din orașele mici, precum și al angajaților din mediul privat. Aceste diferențe arată că percepția asupra intervenției statului în spațiul digital nu este identică în toate categoriile sociale și electorale.

Ce spune directorul INSCOP despre rezultate

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatele reflectă disponibilitatea românilor de a accepta anumite limitări ale libertăților digitale atunci când percep un pericol important pentru siguranța colectivă.

Potrivit acestuia, securitatea națională reprezintă un argument puternic în favoarea unor intervenții excepționale ale statului. Ștefureac atrage însă atenția că întrebarea adresată participanților se referă exclusiv la restricții temporare, în contextul unor amenințări grave. Prin urmare, rezultatele nu trebuie interpretate drept o susținere a cenzurii sau a restricționării obișnuite a accesului la internet.

Cum a fost realizat sondajul

Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research, la solicitarea Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost colectate în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin interviuri telefonice și chestionare online, pe un eșantion de 1.197 de persoane. Sondajul este reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României, iar marja maximă de eroare este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.