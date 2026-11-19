Nicușor Dan avertizează că Europa se confruntă cu un război hibrid, iar societățile occidentale nu conștientizează suficient gravitatea situației. În discursul susținut la Bucharest Forum 2026, președintele a vorbit despre amenințările din Marea Neagră, protejarea infrastructurii energetice și consolidarea capacității de apărare a României.

„Tema de anul acesta cred că rezumă perfect locul în care ne aflăm geopolitic. Este foarte important ca România să fie parte a dezbaterilor într-o lume care se reașază”, a declarat Nicușor Dan. „Se pare că societatea, și nu vorbesc doar de România aici, vorbesc de societatea occidentală, nu interiorizează suficient momentul pe care îl trăim, faptul că avem un război hibrid în curs. Europa este sub atac hibrid în momentul acesta”, a afirmat președintele.

În acest context, Nicușor Dan insistă asupra nevoii de a convinge cetățenii că păstrarea valorilor occidentale presupune un efort comun, mai ales într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice.

Avertisment privind situația din Marea Neagră și infrastructura energetică

Nicușor Dan a atras atenția și asupra deteriorării situației de securitate din Marea Neagră, o regiune despre care România avertizează de mai mulți ani.

„Din păcate, Marea Neagră, despre care noi vorbim de mulți ani, vedem că în momentul acesta este sub un asalt puternic. Vorbim de atacuri cu drone, de nave lovite și de marinari care și-au pierdut viața”, a declarat șeful statului.

Președintele a vorbit și despre presiunile exercitate asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra proiectului energetic Neptun Deep. În opinia sa, aceste amenințări impun măsuri suplimentare de descurajare și protecție. Nicușor Dan consideră că România răspunde corect situației actuale prin consolidarea capacității de apărare și prin menținerea unei poziții ferme în relațiile internaționale, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul organizațiilor din care face parte.

Investiții în apărare și energie. Nicușor Dan susține că nu există contradicții între UE și SUA

Nicușor Dan a prezentat trei direcții prin care România urmărește să își consilideze securitatea. Prima vizează creșterea investițiilor de apărare, în conformitate cu obiectivele stabilite de statele membre NATO la summitul de la Haga.

A doua direcție privește dezvoltarea industriei energetice. Nicușor Dan a precizat că obiectivul este ca exploatarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep să înceapă în 2027, astfel încât România să devină un pilon al securității energetice regionale.

A treia prioritate este consolidarea conectivității strategice, prin investiții în infrastructura rutieră, feroviară și energetică. Potrivit președintelui, aceste proiecte ar urma să contribuie la creșterea rezilienței întregii regiuni, inclusiv a Ucrainei și Republicii Moldova.

În ceea ce privește politica externă, Nicușor Dan a reafirmat că NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân principalele direcții ale României.

„Nu există nicio contradicție între aceste direcții, așa cum am spus de nenumărate ori. Cu cât Uniunea Europeană investește mai mult și va fi mai puternică, cu atât parteneriatul cu Statele Unite va fi mai solid”, a declarat președintele.

La final, șeful statului a reiterat sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Acesta consideră că integrarea celor două țări ar contribui la creșterea securității și stabilității României și a întregului continent.