Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin au început joi, 19 noiembrie, o întâlnire bilaterală în orașul Shenzhen, din China. Discuțiile au loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific, înaintea unei reuniuni fără precedent la care va participa și președintele chinez Xi Jinping. Războiul din Ucraina și controlul armelor nucleare sunt printre principalele teme care ar putea fi abordate.

sursa video Russian Pool/Reuters

UPDATE: Preşedintele Donald Trump l-a lăudat pe liderul rus Vladimir Putin, în timp ce cei doi s-au aşezat pentru o întrevedere bilaterală, în marja summitului APEC, joi.

UPDATE: „Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea noastră,” a spus Trump după ce l-a salutat pe președintele rus. „Am avut o relație minunată de mulți ani — ne cunoaștem de mult timp și cred că din asta pot ieși multe lucruri minunate sau cel puțin pot începe.”

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit unei actualizări publicate de CNN, Donald Trump se află la discuții cu Vladimir Putin, în cadrul reuniunii internaționale găzduite de China.

Cei doi lideri au fost fotografiați în timp ce își strângeau mâna, în timpul ceremoniei oficiale organizate la Shenzhen. Întâlnirea atrage atenția comunității internaționale, într-un moment în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân complicate de războiul din Ucraina. Deocamdată, nu au fost anunțate concluzii oficiale ale discuțiilor bilaterale.

Kremlinul anunțase că nu vor avea loc negocieri de amploare

Cu o zi înaintea întâlnirii, Kremlinul a confirmat că Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta în marja summitului APEC. Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a explicat că întrevederea urma să aibă loc după sesiunea plenară a reuniunii, cu participarea unor membri ai delegațiilor celor două state.

Oficialul rus a precizat însă că nu sunt prevăzute negocieri bilaterale de amploare. Această precizare sugerează că întâlnirea ar putea avea mai degrabă rolul de a relua dialogul direct dintre cei doi președinți, fără a presupune în mod obligatoriu încheierea unui acord.

Cu toate acestea, discuțiile sunt urmărite cu atenție de aliații europeni ai Statelor Unite, în special din cauza posibilității ca războiul din Ucraina să fie abordat fără participarea Kievului.

Prima întâlnire după discuțiile din Alaska

Întrevederea din China este prima discuție directă dintre Donald Trump și Vladimir Putin după întâlnirea lor din Alaska, din 2025. Negocierile de atunci nu au dus la încheierea războiului din Ucraina, iar încercările diplomatice ulterioare nu au produs un acord de pace.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește oprirea conflictului și că relația sa personală cu Vladimir Putin ar putea contribui la identificarea unei soluții. De cealaltă parte, Moscova și-a menținut o serie de revendicări teritoriale și de securitate, care continuă să reprezinte obstacole în calea negocierilor.

Potrivit Associated Press, relațiile dintre Washington și Kiev s-au deteriorat în ultima perioadă, pe fondul unor divergențe privind sprijinul american acordat Ucrainei.

Trump se pregătește și pentru întâlnirea istorică cu Xi Jinping

După discuțiile bilaterale, Donald Trump și Vladimir Putin urmează să participe la o reuniune trilaterală alături de președintele chinez Xi Jinping.

Este prima întâlnire formală de acest tip între liderii celor trei mari puteri. Trump a anunțat că dorește să discute inclusiv despre limitarea arsenalelor nucleare, după expirarea, în februarie 2026, a tratatului New START, ultimul acord major de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia.

Președintele american susține că un nou acord ar trebui să includă și China, însă Beijingul a manifestat rezerve față de o asemenea inițiativă. Cele trei state au interese diferite în privința securității internaționale, iar experții avertizează că un acord important este dificil de obținut într-o singură reuniune.

Ce a spus Vladimir Putin

În declarațiile sale, liderul rus a îndemnat toți partenerii regionali să folosească infrastructura logistică a Rusiei, a relatat Reuters.

Putin a spus că Rusia sprijină „securitatea energetică și alimentară” a regiunii, iar partenerii comerciali se pot baza pe Moscova pentru aprovizionări de înaltă calitate și fiabile, potrivit Reuters.

APEC trebuie să „se unească și să construiască o agendă constructivă pentru cooperare”, a adăugat Putin.

Europa și Ucraina nu participă la discuțiile dintre marile puteri

Summitul din China a provocat îngrijorare în mai multe capitale europene. Oficialii occidentali se tem că Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea aborda subiecte care influențează direct securitatea Europei, fără participarea reprezentanților europeni sau ucraineni.

Rusia și China și-au consolidat relațiile politice și economice în ultimii ani, în timp ce Statele Unite încearcă să gestioneze simultan rivalitatea cu Beijingul și conflictul dintre Moscova și Kiev.