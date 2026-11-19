Gabriel Resources se confruntă cu noi probleme financiare după ce România a câștigat definitiv procesul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Unul dintre principalii acționari ai companiei canadiene, firma românească Swiss Capital, a decis să nu mai contribuie cu 650.000 de dolari la finanțarea acesteia, deși semnase un contract înainte de pronunțarea deciziei favorabile statului român.

Swiss Capital, societate de investiții controlată de Bogdan Juravle și Sorin Apostol, deține 18,13% din acțiunile Gabriel Resources și este al treilea cel mai mare acționar al companiei. Informația a fost publicată de Profit.ro, care citează un anunț oficial al companiei canadiene, scrie Profit.ro.

Contractul de finanțare fusese încheiat la 1 octombrie 2026, înainte ca România să obțină victoria definitivă în arbitrajul internațional. Reprezentantul Swiss Capital în Consiliul de Administrație al Gabriel Resources comunicase anterior că firma românească își va respecta angajamentul chiar și în cazul unei decizii nefavorabile. Ulterior, Swiss Capital a informat compania că nu va mai vira suma promisă.

Gabriel Resources, nemulțumită de retragerea finanțării

Conducerea Gabriel Resources a criticat decizia acționarului român, avertizând că aceasta agravează situația financiară deja dificilă a companiei. Reprezentanții societății canadiene au transmis că analizează posibilitatea unor demersuri legale în legătură cu nerespectarea angajamentului de finanțare.

În plus, Gabriel Resources nu a primit nici contractul semnat pentru o altă investiție, în valoare de aproximativ 244.365 de dolari, care ar fi trebuit să provină de la un investitor identificat de Swiss Capital. În urma acestor evoluții, compania a renunțat la finalizarea unor subscrieri în valoare totală de aproximativ 894.000 de dolari.

Plasamentul privat derulat de Gabriel Resources a atras subscrieri de aproximativ 2,51 milioane de dolari. Totuși, numai 930.634 de dolari au reprezentat încasări efective în numerar. Alte 1,575 milioane de dolari au fost acoperite prin stingerea unor împrumuturi anterioare.

Compania canadiană avertizează că ar putea intra în insolvență

Retragerea finanțării vine într-un moment dificil pentru Gabriel Resources. Compania are resurse financiare limitate și trebuie să își achite obligațiile restante, inclusiv sumele datorate României în urma procesului internațional.

Consiliul de Administrație analizează, împreună cu consultanții juridici și financiari, posibilitatea obținerii unor noi finanțări sau a unei restructurări. Dacă nu va identifica o soluție, Gabriel Resources avertizează că ar putea fi nevoită să intre în insolvență.

Într-un asemenea scenariu, acționarii riscă să nu își mai recupereze investițiile. De asemenea, acțiunile companiei ar putea fi suspendate de la tranzacționare sau eliminate de pe piața TSX Venture Exchange din Canada.

România a câștigat definitiv procesul de 6,5 miliarde de dolari

La 13 noiembrie 2026, Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), instituție din cadrul Grupului Băncii Mondiale, a respins cererea formulată de Gabriel Resources pentru anularea hotărârii arbitrale din martie 2024.

Decizia a închis definitiv, în cadrul sistemului ICSID, un litigiu început în 2015. Compania canadiană solicitase României despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, susținând că autoritățile române ar fi blocat în mod ilegal dezvoltarea proiectului minier de la Roșia Montană.

Tribunalul arbitral a respins însă pretențiile investitorului, stabilind că România nu a încălcat obligațiile prevăzute în tratatele internaționale invocate. Gabriel Resources a rămas obligată să achite statului român aproximativ 10 milioane de dolari, reprezentând cheltuieli de arbitraj, la care se adaugă dobânzile aferente.

Ministerul Finanțelor a anunțat că va continua procedurile pentru recuperarea sumelor datorate. Proiectul minier de la Roșia Montană a generat de-a lungul anilor controverse privind impactul asupra mediului, utilizarea cianurilor și protejarea patrimoniului istoric.