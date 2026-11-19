Românii vor putea economisi și investi bani pentru pensie printr-un nou sistem care intră în vigoare la 1 ianuarie 2027. Conturile de economii și investiții (CEI) vor permite obținerea unor avantaje fiscale, inclusiv scutirea de impozit pentru anumite venituri. În plus, fondurile vor beneficia de protecție în limita a 20.000 de euro, în anumite condiții, și nu vor putea fi executate silit. Banii nu vor putea fi însă retrași oricând, iar investițiile vor continua să prezinte riscuri.

Noile instrumente financiare sunt reglementate prin Legea nr. 202/2026 și au ca scop încurajarea economisirii pe termen lung, astfel încât românii să poată obține venituri suplimentare după pensionare, potrivit unei analize publicate de Avocatnet.ro.

Două tipuri de conturi, cu avantaje fiscale diferite

Legea introduce două categorii de conturi de economii și investiții, fiecare cu reguli fiscale diferite. Primul este CEI-D, un cont care permite deducerea contribuțiilor din venitul impozabil. Salariații pot beneficia de reducerea bazei de calcul a impozitului pe venit pentru sumele investite.

Inclusiv angajatorii vor putea contribui la aceste conturi, în condițiile și limitele prevăzute de legislația fiscală. Persoanele care obțin venituri din activități independente, impozitate în sistem real, vor putea deduce contribuțiile din veniturile realizate.

La retragerea banilor din CEI-D se va aplica însă un impozit de 10% asupra întregii sume retrase, inclusiv asupra eventualului câștig. Sumele respective nu vor fi supuse contribuțiilor sociale obligatorii.

Al doilea tip, CEI-S, funcționează diferit. Contribuțiile nu sunt deductibile fiscal, dar banii retrași la momentul permis de lege vor fi scutiți de impozitul pe venit și de contribuțiile sociale.

Câștigurile din investiții nu vor fi impozitate imediat

Un avantaj important este că veniturile obținute din investiții nu vor fi impozitate atât timp cât rămân în cont. Facilitatea se aplică ambelor tipuri de conturi și include câștigurile din tranzacționarea acțiunilor, obligațiunilor și a altor instrumente financiare eligibile, precum și dividendele.

Sumele obținute vor putea fi reinvestite, fără plata imediată a impozitului aferent câștigurilor. Românii vor putea deține mai multe conturi CEI, inclusiv la administratori diferiți. Transferurile între conturi de același tip vor putea fi efectuate fără impozitare.

Aceeași regulă se va aplica și în cazul moștenitorilor care aleg să transfere activele într-un cont de aceeași categorie.

Protecție de până la 20.000 de euro. Ce se întâmplă dacă administratorul are probleme

Legea introduce și măsuri de protecție pentru persoanele care aleg să investească prin noile conturi.

În cazul în care instituția care administrează contul nu mai poate restitui banii sau instrumentele financiare aparținând investitorului, Fondul de Compensare a Investitorilor poate interveni în limita a 20.000 de euro, potrivit condițiilor legale.

Această protecție nu înseamnă însă că investițiile sunt lipsite de riscuri. Fondul nu acoperă pierderile cauzate de scăderea valorii acțiunilor sau a altor instrumente financiare.

O altă prevedere importantă este că activele deținute în conturile CEI nu pot fi executate silit. Protecția se aplică inclusiv în raport cu eventualele măsuri de executare inițiate de creditori sau de ANAF.

Când vor putea fi retrași banii

Spre deosebire de conturile bancare obișnuite, noile instrumente sunt destinate economisirii pentru perioada pensionării.

Potrivit legii, titularii vor putea solicita retragerea fondurilor după deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie de invaliditate ori la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de evenimentul care intervine primul.

Conturile vor putea fi deschise prin intermediul băncilor și al societăților de investiții autorizate.