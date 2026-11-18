Tribunalul Ilfov a decis înlocuirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu și Ionel Rusen cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în 48 de ore.

Georgescu și Rusen rămân deocamdată în spatele gratiilor pentru că decizia nu este executorie. Hotărârea Tribunalului Ilfov poate fi atacată în termen de 48 de ore.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Inculpații stau în arest doar cât timp se află în ancheta procurorilor. Odată ce sunt trimiși în judecată, ei sunt mutați în penitenciar.

În cazul în care va rămâne în arest preventiv, Georgescu va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Arest la domiciliu cu brățară electronică și restricții

Dacă va fi plasat definitiv în arest la domiciliu în vila sa din Mogoșoaia, Călin Georgescu va trebui să poarte permanent o brățară electronică de supraveghere.

Printre restricțiile care i-au fost impuse, se află și cea de a comunica direct sau indirect cu Ionel Rusen, cu reprezentantul societății Real Concrete Land SRL, cu Massimiliano Arena și cu martorii menționați în hotărâre.

În plus, el nu are dreptul să ia parte la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice și nici să dețină, să folosească sau să poarte arme.

„(…) dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată față de inculpații GEORGESCU CĂLIN şi RUSEN IONEL, prin încheierea nr. 1035/DL/29.09.2026, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul penal nr. 39502/3/2026, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive (…) Împotriva prezentei încheieri se poate formula contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, este un fragment din minuta Tribunalului Ilfov. În cazul în care decizia rămâne definitivă, iar Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, acesta va avea și următoarele obligații: Să nu părăsească domiciliul fără permisiunea judecătorului; Să se prezinte în instanță ori de câte ori este chemat; Să nu comunice cu Răzvan Leu (sau membrii familiei acestuia), cu Ionel Rusen, Massimiliano Arena și nici cu martorii din dosar; Să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere; Să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență; Să nu participe la manifestații culturale, sporitve ori alte adunări publice; Să nu dețină și să nu folosească arme”, a decis Tribunalul Ilfov.

Georgescu ar putea ieși din Arestul Central și vineri, 20 noiembrie, când va fi judecată contestația DIICOT la o hotărâre a Tribunalului București privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, notează Agerpres.