Un camion publicitar Declic cu mesajul „România onestă se face cu fapte, nu cu amânări! a circulat o zi în jurul Palatului Cotroceni, în numele a peste 25.000 de cetățeni care au semnat petiția „Numiți șefi civili la serviciile de informații!”.

Comunitatea Declic solicită numirea unor persoane credibile și independente politic la conducerea SRI, SIE și SPP, avertizând că serviciile secrete puternice, conduse fără o supraveghere civilă reală, devin un pericol pentru democrație și pentru libertățile individuale.

Serviciul Român de Informații este condus interimar de un militar din iulie 2023, directorul SIE e în funcție din 2018, iar șeful SPP din 2005. Declic îi cere președintelui să susțină un control civil real, democratic, al serviciilor.

Mesajul Comunității Declic pentru președinte

„Nisipul din clepsidră s-a scurs. România onestă se face cu fapte, nu cu amânări! Numiți șefi civili la serviciile de informații! este afișat simultan și pe un panou în centrul Bucureștiului, unde va rămâne timp de o lună, precum şi în publicații online.

Acțiunile împotriva amânărilor președintelui sunt susținute de peste 25.000 de cetățeni care au semnat petiția „Numiți șefi civili la servicii!”, iar costurile au fost acoperite exclusiv din donațiile membrilor Declic.

„Prin acest demers simultan vrem să îi amintim președintelui că are de dus la îndeplinire o sarcină care să protejeze democrația din România, respectiv să propună șefi civili la serviciile de informații și să susțină un control civil real asupra acestora. Într-o democrație funcțională, serviciile secrete răspund în fața cetățenilor și a Parlamentului, nu devin un stat în stat”, a declarat Alexandru Haiduc, coordonatorul campaniei Declic „Numiți șefi civili la servicii!”.

Președintele Nicușor Dan și-a asumat reforma și controlul civil asupra serviciilor de informații încă din campanie, însă de la preluarea mandatului nu a făcut decât să amâne de la o declarație publică la alta numirea unor noi șefi civili.