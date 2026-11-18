Problemele de aprovizionare cu Lyrica, medicament care conține pregabalină, ar putea fi reduse prin aducerea tratamentului din alte state europene, susține AccesMed. Asociația distribuitorilor independenți de medicamente propune trei măsuri păentru facilitatea acestui proces și cere autorităților să accelereze procedurile administrative. Solicitarea vine în contextul în care două concentrații ale medicamentului se confruntă cu întreruperi temporare de comercializare, cauzate de probleme de fabricație.

Potrivit datelor Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), au fost raportate probleme de aprovizionare pentru Lyrica 150 mg și 75 mg. Pentru varianta de 150 mg, producătorul a notificat încă din mai o întrerupere temporară a comercializării, începând din iunie. În cazul concentrației de 75 mg, notificarea a fost trimisă pe 18 septembrie, iar întreruperea a început în noiembrie. În ambele situații, documentele oficiale indică probleme de fabricație. Reluarea comercializării este estimată pentru decembrie 2026.

Stocurile existente nu garantează că medicamentele ajung în farmacii

AccesMed atrage atenția că existența unui medicament în stocurile raportate la nivel național nu înseamnă automat că acesta poate fi cumpărat de pacienți. Un produs poate figura în evidențele distribuitorilor, fără ca farmaciile să îl poată procura în timp util.

Ministerul Sănătății a anunțat deja măsuri pentru redistribuirea tratamentelor către farmaciile care se confruntă cu lipsuri. Asociația susține aceste măsuri, dar consideră că autoritățile ar trebui să monitorizeze mai atent disponibilitatea fiecărui produs și a fiecărei concentrații.

Totodată, reprezentanții distribuitorilor independenți cer analizarea stocurilor, a notificărilor și a cantităților livrate, pentru a identifica motivele care duc la întreruperea aprovizionării. Asociația amintește că legislația românească prevede deja restricții pentru protejarea pieței interne. Medicamentele aflate pe lista temporară de monitorizare nu pot fi exportate sau livrate în alte state membre ale Uniunii Europene pe perioada interdicției.

Pentru celelalte produse, distribuitorii trebuie să notifice ANMDMR cu 20 de zile înaintea livrărilor intracomunitare și să respecte obligațiile privind aprovizionarea pieței românești.

Trei măsuri propuse pentru a aduce mai repede medicamente din Europa

AccesMed consideră că piața europeană ar putea contribui la rezolvarea problemelor de aprovizionare, atunci când medicamentele necesare sunt disponibile în alte state. Există două mecanisme prin care acestea pot ajunge în România.

Primul este importul paralel, aplicabil medicamentelor autorizate la nivel național, care necesită aprobarea ANMDMR.

Al doilea este distribuția paralelă, destinată medicamentelor autorizate la nivelul UE, precum Lyrica, și care presupune respectarea procedurilor Agenției Europene pentru Medicamente (EMA).

Pentru ca mecanismele să poată fi folosite mai eficient, asociația propune trei modificări.

Prima vizează clarificarea regulilor de compensare, astfel încât medicamentele aduse prin import sau distribuție paralelă să poată fi eliberate pe rețete compensate. Prețul decontat nu ar trebui să depășească nivelul stabilit pentru medicamentul de referință.

A doua măsură presupune introducerea unor proceduri prioritare pentru medicamentele care lipsesc de pe piață. AccesMed solicită ca verificarea dosarelor depuse în România să se facă în maximum cinci zile lucrătoare, iar celelalte etape administrative să fie scurtate, fără eliminarea controalelor de siguranță.

Cea de-a treia propunere urmărește simplificarea aprobării prețurilor pentru medicamentele care au deja un produs de referință cu preț aprobat în România. În acest fel, tratamentele ar putea ajunge mai repede pe piață atunci când apar probleme de aprovizionare.

Asociația susține că astfel de mecanisme sunt folosite și în alte state europene.

Distribuitorii cer Ministerului Sănătății să accelereze reformele

Pe lângă cele trei propuneri, AccesMed solicită accelerarea reformei privind stabilirea prețurilor medicamentelor și a marjelor de distribuție. Ministerul Sănătății beneficiază de asistență tehnică într-un proiect finanțat de Banca Mondială, însă procesul durează de mai mulți ani. În mai 2026, instituția confirma că noua metodologie se afla încă în etapa elaborării proiectelor de acte normative. Reprezentanții asociației cer publicarea concluziilor și stabilirea unui calendar clar pentru aplicarea noilor reguli.

În același timp, AccesMed consideră că lipsa medicamentelor nu poate fi explicată printr-o singură cauză. Problemele pot apărea la nivelul producției, al distribuției sau din cauza unor condiții economice și administrative.

„Când un pacient nu își găsește tratamentul, are nevoie de soluții, nu de explicații care indică vinovați fără dovezi. În cazul Lyrica, notificările oficiale arată probleme de fabricație. Este important să discutăm despre cauzele reale ale lipsei medicamentelor și despre cum putem folosi mai bine resursele pieței europene. Distribuitorii independenți pot aduce medicamente din alte state membre, acolo unde acestea sunt disponibile, și pot contribui la continuitatea tratamentelor în România. Avem nevoie de reguli care să permită acest lucru mai rapid, nu de bariere suplimentare. Suntem pregătiți să discutăm soluțiile concrete cu Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS”, a declarat Ovidiu Wencz, directorul executiv al AccesMed.

Asociația solicită și o colaborare mai strânsă între autorități, producători, distribuitori și farmacii, astfel încât problemele de aprovizionare să fie identificate înainte ca pacienții să rămână fără tratament.