Românii care și-au pierdut contractul individual de muncă au dreptul să solicite o copie de la angajator, iar acesta este obligat să o elibereze în cel mult 15 zile lucrătoare. Regula se aplică inclusiv persoanelor care nu mai lucrează în compania respectivă. Dacă angajatorul refuză să ofere documentul, riscă o amendă cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lei. Salariații pot verifica și online informațiile despre contractele lor, prin platforma REGES-ONLINE.

Pierderea contractului de muncă nu înseamnă că angajatul își pierde drepturile sau că trebuie să semneze un nou document. Legislația prevede obligații clare pentru angajatori, potrivit unei analize publicate de Avocatnet.ro.

Cum poți obține o copie a contractului de muncă

Conform Hotărârii Guvernului nr. 295/2025, fiecare angajator trebuie să păstreze un dosar personal pentru salariații săi. Acesta conține contractul individual de muncă, actele adiționale, documentele privind modificarea sau suspendarea contractului și cele referitoare la încetarea raporturilor de muncă.

Dacă un angajat nu își mai găsește contractul, trebuie să depună o solicitare scrisă către angajator. Cererea poate fi adresată departamentului de resurse umane. Este recomandat ca solicitantul să păstreze o dovadă a transmiterii cererii, pentru situația în care documentul nu este eliberat în termenul legal.

Angajatorul are la dispoziție maximum 15 zile lucrătoare pentru a furniza copia. Documentul trebuie certificat pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al companiei sau de o persoană împuternicită. Această procedură nu presupune încheierea unui nou contract de muncă. Salariatul primește o copie a documentului semnat inițial.

Și foștii angajați au dreptul să solicite documentele

Obligația angajatorului nu încetează odată cu plecarea salariatului din companie. Persoanele care au demisionat, au fost concediate sau și-au încheiat activitatea din alte motive pot solicita copii ale documentelor aflate în dosarul personal.

Pentru această procedură nu este necesară angajarea unui avocat și nici prezentarea unei procuri. De asemenea, fostul salariat poate solicita documente care atestă perioada lucrată, salariul și vechimea în muncă. Aceste informații pot fi importante în cazul unor neînțelegeri privind drepturile salariale sau pentru dovedirea experienței profesionale.

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru angajatorii care refuză

Dacă angajatorul nu răspunde solicitării sau refuză să elibereze documentele, salariatul se poate adresa inspectoratului teritorial de muncă. Sesizarea poate fi însoțită de dovada cererii transmise companiei.

Potrivit HG nr. 295/2025, încălcarea obligației de eliberare a copiilor documentelor din dosarul personal poate fi sancționată cu amendă între 3.000 și 5.000 de lei. Există sancțiuni și pentru situațiile în care angajatorul nu îi oferă salariatului un exemplar al contractului înainte de începerea activității.

Conform Codului muncii, contractul trebuie încheiat în formă scrisă, iar un exemplar trebuie înmânat angajatului înainte ca acesta să înceapă lucrul. Nerespectarea acestei obligații poate atrage o amendă între 1.500 și 2.000 de lei.

Cum îți verifici contractul de muncă pe internet

Salariații au la dispoziție și platforma REGES-ONLINE, gestionată de Inspecția Muncii. Accesarea sistemului se poate face prin intermediul contului ROeID sau prin alte metode de autentificare puse la dispoziție de autorități.

După autentificare, utilizatorii pot verifica mai multe informații despre contractele de muncă înregistrate, printre care:

Data începerii activității și tipul contractului;

Salariul brut și sporurile declarate;

Funcția ocupată și norma de lucru;

Modificările contractuale înregistrate;

Contractele de muncă încetate.

Dacă observă diferențe între datele declarate și condițiile reale de muncă, salariatul poate solicita angajatorului corectarea informațiilor. Totuși, extrasul din REGES-ONLINE nu înlocuiește contractul individual de muncă.

Documentul electronic nu include toate clauzele negociate între angajat și angajator, precum anumite bonusuri, beneficii sau responsabilități stabilite prin fișa postului.