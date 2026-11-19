Una dintre cele mai cunoscute tradiții turistice din Roma începe să piardă teren. Numărul monedelor aruncate în Fontana di Trevi a scăzut semnificativ în 2026, iar fenomenul are două explicații neașteptate. Introducerea unei taxe de acces de doi euro și folosirea tot mai frecventă a plăților cu telefonul îi determină pe unii vizitatori să renunțe la obiceiul despre care se spune că le garantează întoarcerea în capitala Italiei.

Potrivit publicației italiene Il Messaggero, schimbarea nu are neapărat legătură cu pierderea interesului turiștilor pentru celebra fântână, ci cu noile reguli de acces și cu dispariția treptată a banilor numerar din buzunarele vizitatorilor.

Taxa de doi euro îi ține pe turiști departe de fântână

În februarie 2026, autoritățile din Roma au introdus o taxă de doi euro pentru turiștii care doresc să coboare treptele și să ajungă în imediata apropiere a bazinului Fontana di Trevi.

Măsura a fost adoptată pentru reducerea aglomerației și protejarea monumentului, vizitat anual de milioane de persoane. Accesul în piața din jurul fântânii rămâne gratuit. Prin urmare, cei care nu vor să plătească pot admira construcția de la distanță.

Problema apare atunci când turiștii încearcă să respecte tradiția aruncării unei monede în apă. De la o distanță mai mare, gestul devine dificil, iar vizitatorii riscă să nu nimerească bazinul. Din acest motiv, unii preferă să renunțe complet la ritual.

Plățile cu telefonul schimbă o tradiție veche

A doua explicație este legată de modul în care turiștii își cheltuiesc banii. În trecut, vizitatorii aveau aproape întotdeauna monede în buzunare, deoarece numerarul era folosit pentru cumpărăturile de valoare mică.

În prezent, situația este diferită. O cafea, o apă sau o cumpărătură de câțiva cenți poate fi achitată prin simpla apropiere a telefonului de un terminal electronic. Astfel, mulți turiști ajung la Fontana di Trevi fără să aibă asupra lor măcar o monedă.

Jurnalistul italian Pietro Piovani consideră că dezvoltarea plăților digitale reprezintă un progres, dar atrage atenția că această schimbare are și consecințe neprevăzute asupra unor obiceiuri tradiționale. Într-o notă ironică, acesta sugerează că, într-o zi, turiștii ar putea ajunge să arunce monede virtuale în celebra fântână, folosind un terminal de plată.

Cu peste 174.000 de euro mai puțin în Fontana di Trevi

Scăderea este confirmată și de datele privind sumele colectate din fântână. În primele nouă luni din 2026, în bazin au fost strânși aproximativ 1,24 milioane de euro, față de 1,42 milioane de euro în aceeași perioadă din 2025.

Diferența depășește 174.000 de euro, potrivit datelor prezentate de presa italiană. A scăzut și cantitatea monedelor recuperate. Dacă în primele nouă luni din 2025 au fost colectate peste 28 de tone de monede, în perioada similară din 2026 cantitatea a coborât la aproximativ 22,7 tone.

Cele două explicații sunt considerate posibile cauze ale diminuării încasărilor, însă nu există dovezi că fiecare dintre ele a contribuit într-o proporție precisă la scădere.

Ce se întâmplă cu banii aruncați în fântână

Monedele recuperate din Fontana di Trevi nu ajung la bugetul obișnuit al orașului, ci sunt folosite pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Banii sunt direcționați către organizația caritabilă Caritas din Roma, care finanțează programe sociale, distribuirea alimentelor și ajutorarea familiilor aflate în dificultate.

Pe 11 noiembrie 2026, autoritățile din Roma și Vicariatul Romei au reînnoit pentru încă trei ani acordul privind utilizarea acestor fonduri în scopuri sociale. Tradiția aruncării unei monede peste umăr, cu spatele la Fontana di Trevi, spune că persoana care respectă ritualul se va întoarce într-o zi la Roma.