Invitat în studioul B1 TV, fostul președinte al României a vorbit despre reforma administrativ-teritorială propusă de PSD, explicând faptul că este un demers greu de pus în practică.

„Deci reforma administrativă profundă nu se poate face. Ea trebuie să aibă un precursor, iar precursorul este digitalizarea. Nu poți să unești șase județe și să nu faci o bază de date comună, să nu faci în așa fel încât orice cetățean din cele șase foste județe, dacă are nevoie de un act, să nu-l acceseze imediat pe calculator. Deci trebuie făcută, în primul rând, o digitalizare completă a bazelor de date și cu acces pentru orice cetățean de pe teritoriul respectivului nou județ sau regiune”, susține fostul șef al statului.

Traian Băsescu, despre reforma administrativ-teritorială

Mai mult, acesta consideră că nu sunt explicați suficient de bine pașii care trebuie urmați pentru acest demers.

„Asta că unim două comune, două sate, e o amețeală, dar în niciun caz nu e reformă administrativă”, a mai explicat fostul președinte.

Totuși, acesta este de acord cu faptul că România are nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială.

„Cei care se păcălesc spun: «uite, Polonia a făcut de trei ori!». Polonia n-a făcut niciodată o chestiune peste noapte, așa cum vor să o facă domnii de la PSD.

Eu le doresc succes. România are nevoie de reorganizare administrativă, totul este să o facă serios. (…)

Deocamdată n-avem proba că nu-și propun să facă, dar semnul de seriozitate va veni atunci când vin și ne pun pe ecranele televizoarelor: uite, asta-i viitoarea împărțire administrativă. Că până acum se bat câmpii ba cu 15 județe, ba cu 8 județe, ba facem în funcție de euroregiune.

Deci primul lucru care trebuie să se întâmple este ca Guvernul să vină să spună: «uite, astea sunt cele 8 sau 15 noi județe”. Deocamdată nu s-a întâmplat lucrul ăsta”, a mai declarat Traian Băsescu.