Șefa Centrului de Servicii Sociale „Bucium” din Iași, Andreea Corodescu, este acuzată că le-a cerut subordonaților să contracteze împrumuturi sau să garanteze credite pentru ea. Mai mulți angajați ar fi ajuns să aibă conturile poprite și să figureze cu restanțe la Biroul de Credit, după ce directoarea nu ar fi achitat ratele. Potrivit unei investigații publicate de Reporter de Iași, cel puțin 19 angajați ar fi împrumutat-o, ar fi făcut credite sau ar fi garantat pentru ea.

Angajații susțin că situația a început în perioada 2018-2019, când directoarea ar fi acumulat mai multe datorii. Pentru a le acoperi, aceasta ar fi apelat la noi împrumuturi, inclusiv pe numele subordonaților. Unii dintre cei implicați și-au recuperat banii după mai mulți ani, în timp ce alții au ajuns să fie executați silit. Angajații spun că le-a fost teamă să refuze solicitările șefei, pentru a nu avea probleme la serviciu.

Angajații executați silit pentru datoriile directoarei

Una dintre angajatele centrului povestește că a acceptat să fie garant pentru un credit contractat de Andreea Corodescu la CAR Municipal Roman. Împrumutul a fost făcut în 2018, iar patru ani mai târziu, din cauza ratelor neachitate, executorul judecătoresc a instituit popriri asupra conturilor garanților. Suma solicitată depășea 33.000 de lei și includea creditul restant, dobânzile și comisioanele.

„Șefa centrului le cere subordonaților să facă împrumuturi de la bănci sau IFN-uri pentru ea sau să accepte să fie garanți. Ulterior, nu plătește sau plătește greu, oamenii au probleme, sunt executați sau ajung în Biroul de credite. Exemplul meu: am avut nevoie să împrumut bani, nu am mai avut cum, fiind datoare pentru ea”, a declarat angajata pentru Reporter de Iași.

Femeia a păstrat și conversațiile purtate cu directoarea în noiembrie 2022, când i-a comunicat că i-a fost blocat contul bancar. Inițial, Corodescu a susținut că nu știe despre existența vreunei popriri. Ulterior, i-a confirmat că fusese blocat contul și că urma să obțină documentele necesare ridicării măsurii.

O altă angajată susține că i-a împrumutat directoarei 9.000 de lei în 2019 și că și-a recuperat banii abia în 2014. Potrivit acesteia, relația cu șefa s-a deteriorat după ce a insistat să primească suma înapoi. Ulterior, femeia a fost mutată la un alt centru.

O educatoare care s-a confruntat cu probleme de sănătate afirmă că directoarea nu i-ar fi permis să își ia zile libere pentru investigații medicale, după ce a insistat să își recupereze banii.

O angajată a făcut un card de credit pentru mobila șefei

Un alt caz prezentat în investigație datează din 2018. Atunci, Andreea Corodescu i-ar fi cerut educatoarei să obțină un card de cumpărături Cetelem, pentru achiziționarea unor piese de mobilier de la Dedeman. Cardul a fost emis pe numele angajatei, însă canapeaua și cele două fotolii din piele au fost livrate la adresa directoarei.

Potrivit publicației, ratele nu au fost achitate la timp, iar educatoarea a ajuns să aibă probleme financiare și familiale.

„Am ajuns în biroul de credite și am avut probleme cu soțul din cauza faptului că a aflat că am acest card de credit de care nu știa”, a povestit femeia.

În ianuarie 2022, angajata i-a trimis directoarei mai multe mesaje prin care o ruga să achite restanțele. În aceeași perioadă, femeia avea nevoie de bani pentru o intervenție chirurgicală.

„Vă rog mergeți și plătiți azi 2.600 altfel mă nenorocesc ăștia. În febr trb să mă operez, mai am de plătit rate, sa dau banii pe care i.am împrumutat de peste tot…”, i-a scris angajata.

Documentele prezentate de Reporter de Iași arată că, pe 24 februarie 2022, Andreea Corodescu a achitat 5.369 de lei pentru creditul contractat pe numele educatoarei.

Investigația prezintă și alte cazuri. Un credit contractat prin Progresul CFR IFN, în valoare de 6.070 de lei, ar fi dus la executarea silită a garanților, după acumularea unei datorii de 7.354 de lei.

Ce spune directoarea. DGASPC susține că nu a primit sesizări

Contactată de Reporter de Iași, Andreea Corodescu a negat inițial că subordonații ar fi făcut împrumuturi în numele ei. A recunoscut însă că unii angajați au acceptat să fie garanți pentru creditele sale.

„De la momentul la care m-am angajat în DGASPC, nu au existat colegi care să facă credite pentru mine. Au fost unii garanți, alături de membri ai familiei mele. Educatorul de care discutăm a fost garant al unui împrumut pe care l-am achitat. Rate nu a făcut niciodată pentru mine, doar m-a girat”, a declarat directoarea.

Afirmațiile sale sunt însă contrazise de documentele și conversațiile prezentate în investigație, inclusiv de plata efectuată pentru cardul Cetelem al angajatei. Într-un mesaj trimis subordonatei, Corodescu a întrebat-o dacă mai achitase și alte rate în locul ei și i-a transmis că dorește să îi restituie banii.

Reprezentanții DGASPC au transmis că nu există sesizări oficiale privind comportamentul directoarei.

„La nivelul instituției noastre, nu au fost înregistrate informări sau sesizări referitoare la eventuale probleme de natură personală ale doamnei Andreea Corodescu. Prin urmare, instituția nu deține informații oficiale cu privire la aspectele menționate în solicitarea dumneavoastră”, se arată în răspunsul instituției.

Conducerea DGASPC a confirmat, totuși, existența unei popriri pe numele directoarei. Marian Șerbescu, director adjunct al instituției, susține că situația nu reprezintă, în acest moment, o abatere profesională demonstrată.

„Dacă se confirmă ceva, poate fi o înșelăciune de care se ocupă Poliția, dar șefa Centrului Bucium nu poate fi acuzată de nicio abatere profesională. Dacă sunt abuzuri, le vom analiza”, a declarat acesta.

La rândul său, șeful departamentului de Resurse Umane a precizat că eventualele presiuni exercitate asupra angajaților trebuie dovedite. În lipsa unor astfel de dovezi, instituția consideră că împrumuturile acordate voluntar țin de relațiile personale dintre angajați.