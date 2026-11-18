Invitat la B1TV, fostul președinte a fost întrebat despre atribuțiile pe care le-a primit Marian Neacșu.

„Dacă luați declarația mea de imediat după votul pentru Guvern în Parlament, veți constata că exact asta am spus, Neacșu va fi premierul executiv, și premierul Luca Niculescu va fi premier (…). Va avea în subordine miniștrii Neacșu, ca viceprim-ministru”, a declarat Traian Băsescu, potrivit sursei citate.

Traian Băsescu, despre instalarea Guvernului Niculescu

Fostul șef al statului consideră că actualul președinte „nu se poate disocia” de Guvernul Luca Niculescu.

„N-are cum să se disocieze de acest guvern. Și să ne aducem aminte că a și forțat nota desemnării acestui guvern, a votului în Parlament, atenționând că dacă nici acest guvern nu trece va declanșa alegeri anticipate. Deci este clar că a forțat nota la maximum pentru a vedea acest guvern instalat, ceea ce n-a făcut cu guvernul premergător acestuia. La guvernul Siegfried Mureșan asigura pe toată lumea că nu se vor face alegeri anticipate”, a mai adăugat Traian Băsescu.

Ce atribuții a primit Marian Neacșu

Printr-o decizie a premierului Luca Niculescu, publicată în Monitorul Oficial, Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, dar și Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria primului-ministru.

Totodată, potrivit atribuțiilor, acesta va aviza toate proiectele de act normativ referitoare la impactul bugetar al ministerelor.

Decizia a stârnit numeroase comentarii în mediul politic din România, în special din partea opoziției.

Cu privire la acest subiect, Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului Niculescu, a precizat că: „După cum bine ştiţi, acest guvern, să spunem, hibrid din perspectiva compoziţiei politice, monocolor din perspectiva partidului aflat la guvernare şi completat cu membri ai guvernului care fac parte din zona tehnocrată, are o structură din perspectiva conducerii diferită de cea a guvernului anterior, o structură cu cinci viceprim-miniştri. Aşa arată în acest moment decizia premierului în legătură cu atribuţiile domnului viceprim-ministru Marian Neacşu. Este singurul vicepremier din acest guvern, un guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior, cu o structură de cinci viceprim-miniştri”.

Cărbunaru a oferit răspuns și la întrebarea referitoare la cine ia decizia în Guvernul României.

„Desigur că mecanismul de avizare este unul pe care orice proiect care ajunge în Guvern trebuie să-l parcurgă. Uneori, este un minister avizator sau mai multe, dar întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru, domnul prim-ministru Luca Niculescu. Guvernul României este condus de prim-ministrul României, care este Luca Niculescu şi care ia şi deciziile în Guvern”, a precizat Dan Cărbunaru.