Studenții din București îi cer primarului general Ciprian Ciucu să-i scutească de taxa specială de 10 lei pe zi pentru promovarea turistică a Bucureștiului.

Proiectul supus dezbaterii publice pentru 2027 prevede o taxă de 10 lei pe zi pentru persoanele cazate mai puțin de un an și îi exceptează numai pe studenții care locuiesc în căminele de stat.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Primăriei Capitalei organizarea unei dezbateri publice și introducerea unui mecanism diferențiat pentru operatorii privați care oferă servicii de cazare studenților pe durata întregului an universitar.

Organizația cere ca scutirea să fie acordată și persoanelor aflate în mobilitate academică sau venite în București pentru activități educaționale.

Primăria Capitalei a anunțat pe 3 noiembrie deschiderea procedurii de transparență decizională pentru Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2027, propus prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 505/2026.

Cuantumul taxei este de 10 lei/zi (aproximativ 300 lei/lună), aplicabil tuturor persoanelor cazate pentru o perioadă mai mică de un an.

În forma actuală a proiectului, sunt scutiți doar studenții cazați în căminele de stat, informează ANOSR.

Petiție cu 1500 de semnături

ANOSR a inițiat în acest sens o petiție adresată studenților care beneficiază de cazare de lungă durată în spațiile destinate acestor servicii puse la dispoziție de operatori privați, petiție care a adunat până la acest moment aproximativ 1500 de semnături.

Semnatarii acesteia susțin extinderea scutirii de la plata taxei speciale aferente anului 2027 asupra tuturor studenților, indiferent de forma de cazare, prin modificarea corespunzătoare a proiectului de hotărâre și a anexelor sale.

„Criticăm decizia autorităților administrației publice, care nu prevede mecanisme aplicabile diferențiat pentru studenții care beneficiază de cazare pe termen lung sau pentru persoanele care desfășoară activități educaționale de scurtă durată, și am atras atenția asupra impactului social și educațional asupra măsurilor prevăzute de proiect încă de la instituirea taxei pentru anul 2026.

La acel moment, am transmis un memoriu către Primăria Municipiului București, cât și amendamente prin care am argumentat necesitatea scutirii categoriilor menționate mai sus de la plata taxei pentru promovarea turistică”, spune ANOSR.

Taxa impune bariere la activități educaționale

Ei atrag atenția că universitățile publice sau private nu asigură un număr suficient de locuri de cazare în căminele studențești de stat pentru a acoperi cererea reală, ceea ce determină o parte semnificativă a studenților să se îndrepte către forme alternative de cazare privată, clasificate sau neclasificate, în scopul participării la activitatea didactică de la nivel universitar, cât și la alte tipuri de activități educaționale.

Taxa suplimentară de promovare turistică (10 lei/noapte/turist) impune bariere în ceea ce privește accesul la activități educaționale de lungă durată, situație în care astfel de taxe pot duce inclusiv la renunțarea studentului la parcursul educațional, din considerente financiare.

De această măsură vor fi afectați inclusiv elevii și studenții prezenți în București pentru desfășurarea de activități educaționale cu ședere de scurtă durată, precum: examene de admitere, sesiuni, colocvii, certificări, tabere educaționale, concursuri și olimpiade, școli de vară, cantonamente sportive, sesiuni de formare sau alte astfel de activități cu scop educațional desfășurate pe parcursul mai multor zile și săptămâni.