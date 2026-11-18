Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) a anunțat că, în prima parte a zilei de miercuri, 18 noiembrie 2026, au fost deschise 35 de dosare de daună în urma seismului cu magnitudinea de 5,7 înregistrat în zona Vrancea. Datele instituției arată că aproape trei sferturi dintre locuințele din România nu dețin asigurarea obligatorie PAD.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) a înregistrat 35 de solicitări de despăgubire în primele ore de după cutremurul produs în dimineața zilei de miercuri, 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, potrivit News.ro.

Seismul a avut magnitudinea de 5,7. Instituția a transmis un comunicat de presă prin care le solicită proprietarilor de locuințe asigurate care au constatat pagube să transmită notificările către asigurători.

Procedura de notificare a daunelor și declarațiile conducerii PADROM

Reprezentanții PADROM au precizat că sistemul de gestionare a daunelor funcționează în format digital, procesând dosarele și reducând timpii de așteptare și birocrația pentru solicitanți. Proprietarii care au suferit pagube pot depune notificările direct pe platforma online a instituției, la adresa www.padrom.ro, sau prin apel telefonic la numărul 021 9930. De asemenea, cererile de despăgubire pot fi înregistrate prin contactarea societății de asigurare care a emis polița PAD.

„Îi încurajăm pe toţi proprietarii care deţin o poliţă PAD şi au constatat daune în urma seismului să le notifice cât mai curând, astfel încât procesul de constatare şi despăgubire să poată începe fără întârziere. Suntem pregătiţi, atât financiar, cât şi operaţional, să gestionăm toate solicitările şi să acordăm rapid despăgubirile cuvenite. Sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor a fost creat tocmai pentru astfel de momente, în care protecţia financiară poate face diferenţa pentru familiile afectate”, a declarat Nicoleta Radu, Director General PADROM.

În comunicatul de presă se menționează că societatea dispune de resursele financiare și operaționale necesare pentru instrumentarea cererilor depuse de către asigurați în urma evenimentului seismic din Vrancea.

Gradul de cuprindere în asigurare al fondului locativ din România

Statisticile raportate la nivelul lunii octombrie 2026 indică faptul că în România erau active 2.539.697 de polițe de asigurare obligatorie a locuințelor. Acest volum corespunde unui grad de cuprindere de 24,95% din totalul imobilelor cu destinație de locuință înregistrate la nivel național.

Astfel, aproximativ 75% dintre locuințele din țară nu sunt acoperite prin sistemul PAD, în pofida obligației prevăzute de legislație.

Limitele de despăgubire și costurile poliței PAD

Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale acoperă trei riscuri de catastrofă: cutremurele, inundațiile și alunecările de teren. Valoarea primelor de asigurare și sumele asigurate sunt stabilite în funcție de structura și materialele de construcție ale imobilului.

Pentru locuințele de tip A, realizate din materiale cu rezistență ridicată la solicitări, costul poliței este de 130 de lei pe an, iar despăgubirea maximă acordată în caz de daună ajunge la 100.000 de lei. Pentru locuințele de tip B, construite din paiantă, chirpici sau alte materiale fără tratament termic ori chimic, prima de asigurare este de 50 de lei pe an, suma maximă asigurată fiind de 50.000 de lei.

PADROM este o societate de asigurare-reasigurare cu capital privat, constituită prin asocierea companiilor de asigurări autorizate să încheie asigurări obligatorii de locuințe. Activitatea instituției și administrarea sistemului de asigurare împotriva dezastrelor naturale sunt reglementate prin Legea nr. 260/2008.