Din primele informații, una dintre victime a fost identificată, însă a doua persoană încă nu a fost găsită.

„Intervenim pe strada Ştefan cel Mare din localitatea Găneasa pentru extragerea a două persoane surprinse ca urmare a surpării unui mal de pământ la nivelul unui canal tehnic. În momentul de faţă a fost identificată una din cele două persoane implicate, iar echipajele de intervenţie ajunse la faţa locului lucrează pentru extragerea acesteia, concomitent cu stabilizarea malului de pământ şi cu demararea procedurilor de căutare a celei de a doua persoane”, potrivit informațiilor oficiale transmise de Inspectortul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

La fața locului au fost mobilizate forțe ale Departamentului Special de Salvatori, dar și două autospeciale cu apă și spumă. De asemenea, a fost adus și Containerul Multirisc și patru echipaje de paramedici.