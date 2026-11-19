România a fost inclusă de BBC Travel în selecția celor mai bune 20 de destinații turistice din lume pentru anul 2027. Județul Harghita a atras atenția jurnaliștilor britanici prin peisajele naturale, tradițiile păstrate de localnici și gastronomia autentică. Destinația românească apare alături de locuri renumite din Japonia, Canada, Italia și Australia.

Lista a fost publicată miercuri, 18 noiembrie, și cuprinde 20 de destinații din întreaga lume pe care editorii BBC le recomandă turiștilor pentru anul viitor.

Selecția nu este un clasament cu locuri numerotate. Destinațiile au fost alese pentru experiențele oferite vizitatorilor, protejarea patrimoniului cultural și contribuția turismului la dezvoltarea comunităților locale. Printre locurile recomandate se numără și județul Harghita, pe care BBC îl descrie drept o regiune mai puțin cunoscută a Transilvaniei, dar care merită descoperită.

De ce a ales BBC județul Harghita

Publicația britanică atrage atenția asupra tradițiilor comunității secuiești, care păstrează obiceiuri culinare și meșteșuguri transmise din generație în generație.

BBC descrie Harghita ca pe o regiune cu sate înconjurate de păduri, peisaje liniștite și gospodării în care se folosesc în continuare metode tradiționale de preparare și conservare a alimentelor.

Afumarea cărnii, prepararea brânzeturilor, murarea legumelor și culesul ciupercilor sau al fructelor de pădure fac parte din identitatea gastronomică a zonei. Jurnaliștii britanici remarcă inclusiv faptul că, în unele sate, localnicii continuă să cosească fânul manual, folosind coasa.

Publicația îi încurajează pe turiști să descopere această parte a Transilvaniei dincolo de legenda lui Dracula, cu care regiunea este asociată frecvent în străinătate.

Harghita devine Regiune Gastronomică Europeană în 2027

Unul dintre principalele motive pentru includerea județului în selecția BBC este desemnarea Harghitei drept Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2027. Acest titlu oferă oportunitatea promovării preparatelor tradiționale, producătorilor locali și turismului gastronomic.

În cadrul unui program dedicat bucătăriei regionale vor fi prezentate 50 de preparate reprezentative pentru zonă. Printre acestea se numără pâinea cu cartofi, brânzeturile de munte, preparatele din ciuperci de pădure și conservele realizate din fructe de pădure.

BBC le recomandă turiștilor să se cazeze în pensiunile locale și să încerce mâncărurile pregătite în gospodăriile din Harghita. Printre preparatele menționate se numără supa de cartofi, friptura de porc, brânza de oaie și zacusca. Publicația amintește și de pălinca produsă după rețete tradiționale.

Ce alte destinații au fost incluse în selecția BBC

Alături de Harghita, BBC Travel recomandă pentru 2027 destinații cunoscute pentru peisajele spectaculoase, patrimoniul cultural sau evenimentele speciale.

Printre cele 20 de locuri selectate se regăsesc:

Madagascar, pentru biodiversitatea sa;

Quebec, Canada, pentru patrimoniu și proiectele de turism sustenabil;

Peninsula Ise-Shima, Japonia, pentru un ritual tradițional organizat o dată la 20 de ani;

Sardinia, Italia, pentru satele și tradițiile din interiorul insulei;

Daintree, Australia, pentru pădurea tropicală;

Burgundia, Franța, pentru patrimoniul viticol și aniversarea a 200 de ani de fotografie;

Bohinj, Slovenia, pentru turismul în natură;

Insula Sfânta Elena, pentru peisajele izolate din Atlantic;

Christchurch, Noua Zeelandă, pentru transformarea orașului și gastronomia locală.

Pe listă se mai află destinații din Brazilia, Ghana, India, Scoția, Coreea de Sud, Peru și Kazahstan.

Cum a realizat BBC selecția pentru 2027

BBC Travel explică faptul că lista a fost alcătuită de editorii publicației, împreună cu jurnaliști specializați și experți în turism sustenabil.Au fost analizate destinații care oferă experiențe deosebite, dar și oportunități pentru protejarea mediului și dezvoltarea comunităților.

Un criteriu important a fost promovarea unui turism responsabil, care să contribuie la conservarea tradițiilor și a patrimoniului local.