Inflația urcă și la nivel european

Și în UE, și în zona euro, rata anuală a inflației a ajuns în octombrie la 4%, după 3,8% în luna precedentă, potrivit Eurostat.

Printre cele 16 state membre în care indicatorul a urcat față de septembrie se află și România, unde rata a trecut de la 6,5% la 7%. Alte nouă țări au înregistrat o scădere, iar două au rămas la nivelul din luna anterioară.

Diferențe mari între statele membre

Dacă Suedia a raportat cea mai redusă rată anuală, de 0,6%, urmată de Cehia și Danemarca, cu câte 2,1%, capătul opus al clasamentului a fost ocupat de România, cu 7%, apoi de Lituania, cu 6,1%, și de Bulgaria, cu 5,9%, conform aceleiași surse.

Tarifele din servicii, cel mai mare avans

Datele publicate de INS joi, 12 noiembrie, indică pentru luna octombrie o inflație anuală de 6,9%, în urcare de la 6,6% în septembrie. Cel mai puternic salt al prețurilor s-a produs în zona serviciilor, unde tarifele au depășit cu 11,23% nivelul de acum un an.

„Este a doua lună consecutivă în care inflația anuală își continuă creșterea și atinge nivelul de 6,9%”, a transmis INS.

Mărfurile nealimentare au ajuns, în același interval, cu 7,66% mai scumpe, în timp ce la alimente avansul a fost de 3,07%.

Scumpiri de 0,82% într-o singură lună

De la septembrie la octombrie 2026, prețurile de consum au avansat cu 0,82%, arată INS. Calculată de la începutul anului, inflația a urcat la 6,3%, pe când rata medie a modificării prețurilor pentru ultimele 12 luni s-a situat la 9%.

Măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), folosit pentru comparațiile între statele europene, inflația anuală a României a fost de 7% în octombrie, iar media aceluiași indicator pe ultimele 12 luni a urcat la 8,3%.

Banca centrală își majorează estimările

BNR a ridicat de la 5,5% la 6,1% nivelul inflației estimat pentru sfârșitul anului 2026. Pentru finalul lui 2027, banca centrală anticipează acum o rată de 3,4%, după ce prognoza anterioară indica 2,9%.

Riscul unor noi creșteri de prețuri

În minuta ședinței de politică monetară din 8 octombrie, banca centrală a avertizat totuși că inflația ar putea ajunge chiar peste 6,1%, valoarea estimată în prognoza din august. Noi scumpiri ar putea fi alimentate, potrivit BNR, printre altele, de prețurile mai mari la combustibili și energie, de creșterea cotațiilor materiilor prime și de evoluția cursului de schimb.