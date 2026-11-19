Scenariul din 2008, reluat

Băsescu a fost întrebat dacă înțelege intențiile PSD, în condițiile în care bugetul duce lipsă de bani, iar anul următor se anunță și el dificil.

Fostul președinte a pornit de la ceea ce a numit modul clasic de lucru al social-democraților. A amintit că, înainte să ajungă România în criza din 2009, PSD și PNL au distribuit populației, în 2008, sume nenumărate, iar înaintea alegerilor din acel an au dus țara în categoria junk, arată sursa citată.

Potrivit lui Băsescu, criza de acum a apărut prin același mecanism, deoarece și de această dată cele două partide au revărsat bani asupra populației, la fel ca în 2008.

Bani împărțiți, alegeri pierdute

Nici în 2024 strategia nu a dat roade, a continuat Băsescu. Deși populația a primit sume foarte mari, sub formă de pensii, salarii, sporuri și orice alt beneficiu care putea fi acordat, cele două partide au ratat. Fostului președinte a mai adăugat că „au băgat țara în criză”.

Ce s-ar putea întâmpla înaintea lui 2028

Cel mai probabil, crede Băsescu, înaintea anului 2028 partidele vor recurge la împrumuturi și mai mari, cu scopul de a da bani populației și de a primi în schimb voturi.

Fostul președinte nu a exclus totuși ca acestea să se fi lecuit, după ce au constatat că, de două ori, darurile oferite pensionarilor, angajaților din administrație și altor categorii le-au făcut rău atât lor, cât și populației. „Din împrumuturi!”, a subliniat Băsescu.

Reproșul pentru cei care au primit majorările

Criticile fostului președinte au vizat însă și beneficiarii acestor „daruri”.

„Pe de altă parte, hai să fim cinstiți, și cei care s-au trezit cu creșteri de 60 % ale salariilor nu s-au întrebat: ‹am devenit noi atât de eficienți încât ne-au mărit salariile de 60%?›. Nu! S-au bucurat! Le-a plăcut când zicea Dragnea și Ponta și toți: ‹Domnule, dacă e creștere economică, să se vadă în buzunarul cetățeanului›.

Păi s-a văzut și se vede și acolo, tot în buzunarul cetățeanului, când trebuia să dea bani înapoi care i-au primit fără să uite dacă le-a crescut productivitatea”, a conchis Băsescu.