Un conflict violent a izbucnit într-o sală de clasă a unei școli din localitatea Lovrin, județul Timiș. Șapte eleve, cu vârste între 13 și 19 ani, au fost implicate într-o altercație care a început între două tinere și s-a extins după intervenția altor cinci fete. Scenele au fost filmate de un coleg, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe 6 noiembrie 2026, în incinta Liceului Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” din Lovrin, însă imaginile au devenit publice aproape două săptămâni mai târziu, scrie Tribuna.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, conflictul a pornit spontan între două eleve, de 15 și 19 ani. Cele două s-ar fi agresat reciproc, iar ulterior în altercație ar fi intervenit alte cinci fete, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani.

Polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Periam au fost sesizați chiar în ziua incidentului și s-au deplasat la unitatea de învățământ pentru verificări.

Bătaia a fost filmată de un elev

Imaginile surprinse în sala de clasă arată cum două tinere se iau la bătaie, în timp ce mai mulți colegi asistă la conflict. La un moment dat, cele două fete ajung pe podea, iar în altercație intervin și alte eleve.

Potrivit publicației Opinia Timișoarei, filmarea pare să surprindă și un băiat care ar lovi cu piciorul una dintre fete. Această posibilă implicare nu a fost confirmată separat de Poliție în informațiile comunicate public.

Înregistrarea a circulat ulterior pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra incidentului petrecut în interiorul școlii. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale despre eventuale eleve rănite sau despre necesitatea unor îngrijiri medicale.

Dosar penal pentru lovire sau alte violențe

Polițiștii au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs conflictul. În urma primelor verificări, anchetatorii au stabilit că altercația a pornit între cele două tinere de 15 și 19 ani, înainte ca alte cinci eleve să intervină.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.