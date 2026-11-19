Piața automobilelor electrice din Europa a înregistrat o creștere de peste 60% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Aproape una din trei mașini noi înmatriculate pe 18 piețe europene importante este complet electrică. Scumpirea carburanților, subvențiile acordate de guverne și apariția unor modele mai accesibile îi determină pe tot mai mulți șoferi să renunțe la motoarele tradiționale.

Potrivit datelor publicate de E-Mobility Europe, New Automotive și Fier Automotive, în luna octombrie au fost înmatriculate 295.252 de automobile complet electrice, reprezentând o cotă de piață de 32,1%.

Informațiile, prezentate de Reuters, arată că interesul pentru vehiculele electrice continuă să crească, în ciuda incertitudinilor privind viitorul industriei auto europene, scrie News.ro.

De la începutul anului 2026, înmatriculările de automobile electrice au ajuns la 2,33 milioane de unități, cu 40,7% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Germania și Franța, printre cele mai importante piețe

Germania, cea mai mare piață auto din Europa, a înregistrat în octombrie 94.069 de automobile complet electrice. Acestea au reprezentat 37% din totalul mașinilor noi înmatriculate.

În Franța, ponderea vehiculelor electrice a ajuns la 41,5%, fiind înmatriculate 61.958 de unități într-o singură lună. Țările nordice continuă însă să domine clasamentul european al electrificării transportului.

Norvegia ocupă primul loc, cu o cotă de piață de 98,8%. Practic, aproape toate automobilele noi înmatriculate în această țară sunt complet electrice. Danemarca a înregistrat o cotă de 88,4%, urmată de Finlanda, cu 59,9%, și Suedia, cu 51,1%.

În Luxemburg, Portugalia, Belgia și Țările de Jos, aproximativ jumătate dintre automobilele noi înmatriculate în octombrie au fost electrice.

Italia și Polonia rămân în urmă

Creșterea vânzărilor nu este însă uniformă în Europa. Există diferențe importante între state, în funcție de puterea de cumpărare, infrastructura de încărcare și programele de sprijin financiar.

Italia a înregistrat una dintre cele mai reduse cote de piață pentru mașinile electrice, de numai 5,9%. În Polonia, ponderea acestora a fost de 6,2%, iar în Republica Cehă a ajuns la 9,3%. Diferențele arată că tranziția către mobilitatea electrică avansează în ritmuri diferite, chiar dacă tendința generală este de creștere.

Scumpirea carburanților îi împinge pe șoferi spre mașinile electrice

Unul dintre principalele motive pentru creșterea cererii îl reprezintă prețurile ridicate ale benzinei și motorinei. Conflictul din Orientul Mijlociu a contribuit la scumpirea petrolului, ceea ce a majorat costurile de utilizare a automobilelor cu motoare termice.

Potrivit unui studiu publicat anterior de organizația Transport & Environment, prețul motorinei a crescut cu 38% de la începutul războiului cu Iranul. Astfel, umplerea unui rezervor de 50 de litri pentru un automobil diesel a devenit cu aproximativ 30 de euro mai scumpă.

În aceste condiții, tot mai mulți consumatori analizează alternative care să le reducă cheltuielile de deplasare. Un alt factor important este apariția unor automobile electrice mai accesibile. Constructorii auto europeni și chinezi și-au extins ofertele, introducând noi modele destinate persoanelor care nu își permit vehicule electrice premium.

Bruxellesul discută schimbarea regulilor pentru 2035

Creșterea vânzărilor vine într-un moment în care Uniunea Europeană analizează posibilitatea relaxării obiectivelor privind emisiile de carbon ale automobilelor noi pentru anul 2035.

Regulile europene prevăd reducerea cu 100% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și camionetele noi începând din 2035, obiectiv care presupune eliminarea treptată a vânzărilor de automobile noi cu motoare convenționale care emit CO2.

Mai mulți producători auto au cerut flexibilizarea acestor reguli, invocând costurile tranziției, concurența internațională și dificultățile întâmpinate de industrie.