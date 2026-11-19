Realizat în secolul al XVIII-lea, bustul îl înfățișează pe Sir John Gordon, considerat fondator al orașului Invergordon, situat pe estuarul Cromarty Firth.

Sculptura a fost realizată în anul 1728, când Gordon l-a întâlnit la Roma pe artistul Edmé Bouchardon.

Mult mai târziu, în anul 1930, municipalitatea din Invergordon a cumpărat bustul cu doar 5 lire, fiind depozitat într-o zonă industrială.

Se pare că sculptura ar fi fost folosită drept opritor pentru ușa unui șopron.

Bustul de marmură valorează acum 3,1 milioane de lire

În prezent, bustul lui Sir Gordon a fost estimat la 3,1 milioane de lire. Muzeul Naval și Centrul Patrimonial din Invergordon (denumirea completă a instituției muzeale) face demersuri pentru a cumpăra opera de artă.

Instituțiile au termen până la 1 decembrie să facă rost de fabuloasa sumă. Dacă nu vor reuși, reprezentanții administrației locale vor continua procesul de vânzare către un cumpărător privat din străinătate.

Banii pot fi folosiți în dezvoltarea orașului Invergordon, care poartă numele familiei Gordon.

Muzeul caută soluții administrative

Administratorii muzeului cer acum miniștrilor scoțieni să vină cu soluții.

Între timp, ei au lansat o campanie de strângere de fonduri online.

„Graba Consiliului Highland de a transforma un bun de interes comunitar în bani a distrus complet sistemul. Consiliul a creat un scenariu de coșmar, în care comunitatea este pedepsită pentru propriul proces de vânzare lipsit de etică al consiliului”, a precizat un purtător de cuvânt al muzeului.

Reprezentanții Consiliului Highland susțin că au fost respectate toate procedurile privind vânzarea. A fost organizată inclusiv o dezbatere publică, cetățenii fiind de acord cu valorificarea statuii.

Mai mult, administrația locală a obținut chiar și o sentință judecătorească prin care se permite vânzarea bustului.

„Suntem în contact cu părțile implicate pentru a obține toate informațiile necesare și a stabili care sunt pașii următori potriviți”, potrivit unui purtător de cuvânt al Guvernului Scoției.