Statul român ar putea șterge datorii de miliarde de lei ale unor companii din energie și industrie, în schimbul preluării activelor acestora. Un proiect legislativ prevede ca firmele cu probleme financiare să își poată stinge obligațiile către stat prin transferul unor capacități de producție. Printre posibilii beneficiari se numără Liberty Galați, Electrocentrale Craiova și GSP Offshore, societăți care au datorii importante rezultate din finanțări garantate de stat.

Noua măsură vizează creanțele provenite din finanțări, garanții, contragaranții și asigurări acordate în numele și în contul statului de instituții precum Exim Banca Românească, fosta EximBank.

Potrivit proiectului, companiile care dețin active energetice sau industriale funcționale ar putea solicita stingerea datoriilor prin transferarea acestora către stat. Procedura nu ar presupune însă ștergerea automată a tuturor obligațiilor. Datoriile ar urma să fie reduse proporțional cu valoarea activelor preluate, scrie Profit.ro.

Liberty Galați ar putea scăpa de datorii de 1,4 miliarde de lei

Unul dintre principalii beneficiari potențiali ai măsurii este combinatul siderurgic Liberty Galați, împreună cu subsidiara Liberty Tubular Products Galați.MCele două companii se află în concordat preventiv, o procedură prin care încearcă să își restructureze datoriile și să evite insolvența.

Societățile au datorii garantate de aproximativ 1,4 miliarde de lei, provenite din finanțări acordate prin Exim Banca Românească, în numele statului. Dacă proiectul va fi adoptat, companiile ar putea transfera active industriale către stat, în schimbul reducerii corespunzătoare a datoriilor. Ulterior, activele preluate ar putea fi date în concesiune, astfel încât activitatea economică să poată continua.

Electrocentrale Craiova și GSP Offshore, pe lista posibililor beneficiari

O altă companie care ar putea beneficia de noile prevederi este Electrocentrale Craiova, societate energetică de stat aflată în insolvență. Exim Banca Românească deține asupra acesteia, în numele și în contul statului, o creanță garantată de peste 257 de milioane de lei.

Proiectul ar putea fi aplicat și în cazul GSP Offshore, companie controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu. Societatea, aflată în insolvență din iulie 2025, are o datorie garantată de aproape 1,4 miliarde de lei către stat, prin intermediul aceleiași bănci.

Aceste companii sunt prezentate drept posibili beneficiari, însă aplicarea măsurii depinde de adoptarea legii și de îndeplinirea condițiilor prevăzute în actul normativ.

Cum ar funcționa ștergerea datoriilor

Mecanismul propus este cunoscut sub denumirea de dare în plată. Concret, o companie care are datorii către stat ar putea ceda o fabrică, o centrală sau alte active funcționale, iar valoarea acestora ar fi folosită pentru stingerea obligațiilor.

Dacă activul transferat valorează mai puțin decât datoria, diferența ar rămâne de recuperat. Proiectul prevede și reguli privind garanțiile constituite în favoarea statului. Acestea ar urma să înceteze proporțional cu valoarea bunurilor transferate, fără a afecta dreptul creditorului de a recupera eventualele sume rămase.

Inițiativa a fost depusă la Senat la sfârșitul lunii septembrie de parlamentari PSD, în frunte cu vicepremierul și ministrul de Interne Marian Neacșu.

Consiliul Economic și Social avertizează asupra unor riscuri

Proiectul a primit un aviz favorabil cu observații din partea Consiliului Economic și Social. Instituția a atras atenția că procedura ar putea afecta drepturile altor creditori, în special ale băncilor comerciale care au acordat finanțări și dețin garanții asupra acelorași active.

Potrivit CES, legislația ar trebui să prevadă explicit participarea și acordul instituțiilor care administrează sau recuperează creanțele în numele statului. În lipsa unor reguli clare, transferul bunurilor ar putea provoca dispute între creditori și ar îngreuna recuperarea datoriilor.

Statul a mai folosit această soluție pentru companii strategice

Mecanismul nu este complet nou. În 2019, Guvernul a introdus posibilitatea preluării unor active energetice în schimbul stingerii datoriilor bugetare, pentru a proteja capacitățile considerate importante pentru siguranța sistemului energetic.

Printre exemplele vizate s-au numărat fostul Complex Energetic Hunedoara și CET Palas Constanța. În 2020, legislația a fost extinsă și pentru activele industriale, inclusiv pentru platforma fostului Combinat de Oțeluri Speciale Târgoviște.

Inițiatorii actualului proiect susțin că modificările urmăresc clarificarea legislației existente, nu introducerea unor drepturi noi. Separat, este pregătit și un mecanism prin care statul ar putea cumpăra active strategice în condiții de piață. Dacă valoarea acestora ar depăși creanțele statului, diferența ar urma să fie achitată ca preț de cumpărare.