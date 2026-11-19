Două drepturi, reguli separate

Familia are de lămurit ce drepturi au rămas neplătite și ce procedură se aplică în fiecare situație. Ultima pensie și ajutorul de deces nu au același scop și nici nu se acordă în aceleași condiții.

Luna decesului, plătită integral

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește, la art. 100 alin. (1) lit. a), că pensia nu se mai plătește din luna care urmează morții pensionarului.

Așadar, dreptul pentru luna în care a avut loc decesul se menține, ziua exactă neavând importanță. Chiar și când pensionarul moare pe 1 ale lunii, suma pentru luna respectivă se acordă în întregime. „Suma nu se calculează proporțional cu numărul de zile trăite”, arată digi24.ro.

Spre exemplu, în cazul unui deces petrecut pe 5 noiembrie, înainte ca drepturile să fi fost încasate, cel îndreptățit poate cere suma completă pentru această lună.

Începând cu decembrie, titularului nu i se mai datorează nimic.

Cine are dreptul să încaseze banii

Potrivit art. 107 alin. (1) din aceeași lege, suma ajunge la o singură persoană. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, un copil sau un părinte, iar dacă aceștia lipsesc, ceilalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Condiția plății către o singură persoană apare și la art. 66 alin. (3) din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2024.

Faptul de a face parte din familie nu ajunge, prin urmare, solicitantul fiind obligat să facă dovada uneia dintre calitățile cerute de lege.

Dacă pentru soț, copii sau părinți legătura cu cel decedat se dovedește cu actele de stare civilă, ceilalți moștenitori trebuie să prezinte certificatul de moștenitor.

În acest document, drepturile cerute trebuie să figureze în masa succesorală, adică în patrimoniul lăsat prin moștenire.

Actele care se depun la dosar

Conform art. 66 alin. (2) din norme, dosarul include, în funcție de situație, cererea, certificatul de deces, actul de identitate al celui care solicită banii, precum și actele de stare civilă din care reies căsătoria sau gradul de rudenie. Atunci când suma este cerută în calitate de moștenitor, la dosar se adaugă și certificatul de moștenitor.

Cererea se completează pe formularul din anexa nr. 8 la norme, unde solicitantul își trece datele de identificare, calitatea în care cere suma, numărul dosarului de pensie și luna pentru care solicită plata.

Chiar dacă în lista documentelor apar atât originale, cât și copii, CNPP arată că beneficiarii nu mai sunt obligați să vină cu fotocopii. Casele teritoriale de pensii fac gratuit copiile după actele originale, în aplicarea Legii nr. 9/2023, conform aceleiași surse.

Trei ani pentru depunerea cererii

Banii pot fi solicitați în interiorul termenului general de prescripție, care este de trei ani. Potrivit CNPP și art. 66 alin. (4) din norme, termenul începe să curgă din ziua decesului sau, după caz, din momentul în care devine definitivă hotărârea judecătorească prin care decesul a fost declarat.

Banii virați greșit după deces

Dacă după moartea pensionarului au fost făcute plăți la care nu mai exista dreptul, legea prevede o procedură prin care acestea sunt recuperate.

„Casa teritorială de pensii face demersuri pentru identificarea persoanei care a încasat banii, iar banca trebuie să restituie sumele solicitate, în limita soldului disponibil, pe baza documentelor prevăzute legal”, potrivit sursei citate.