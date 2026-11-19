Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit miercuri, 18 noiembrie, cu tatăl Alinei Apostol, românca închisă în China din 2017. La discuții a participat și avocatul familiei. Ministerul Justiției a anunțat că va continua demersurile pentru transferarea femeii în România, unde ar urma să își execute restul pedepsei.

Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Justiției, unde au fost discutate măsurile luate până acum și pașii necesari pentru aducerea Alinei Apostol în țară.

Potrivit unui comunicat al instituției, Radu Marinescu a insistat asupra necesității de a păstra legătura cu familia și cu autoritățile implicate în procedura de transfer.

„Ministerul Justiției rămâne alături de familie în acest demers și va continua să depună eforturile care intră în sfera sa de competență pentru identificarea unei soluții”, a transmis instituția.

Cu două zile înaintea întâlnirii, pe 16 noiembrie, Ministerul Justiției solicitase autorităților chineze organizarea unei noi videoconferințe. Discuțiile ar urma să clarifice problemele rămase nerezolvate și să faciliteze obținerea acordului necesar transferului.

Condamnată în 2019 la 13 ani și jumătate de închisoare

Alina Apostol lucra ca traducătoare în China când a fost arestată, în 2017. Doi ani mai târziu, instanța chineză a condamnat-o la 13 ani și șase luni de închisoare, într-un dosar de fraudă cu carduri bancare. A fost obligată și la plata unei amenzi și a unor despăgubiri, alături de ceilalți inculpați.

În martie 2023, CAB a adaptat pedeapsa la nouă ani și patru luni și a dispus transferul. Decizia nu a fost însă pusă în aplicare, fiind necesar și acordul autorităților chineze.

De ce este blocat transferul

Potrivit Ministerului Justiției, China cere achitarea integrală a obligațiilor financiare înainte să aprobe transferul. Tatăl femeii a plătit amenda în august 2024, dar despăgubirile către victime au rămas neachitate.

Instituția susține că legea nu îi permite să plătească aceste sume sau să le renegocieze. România și China nu au niciun tratat aplicabil transferului persoanelor condamnate, ceea ce complică procedura. Autoritățile române spun că au discutat cu familia posibile variante pentru achitarea despăgubirilor.

Ministerul Justiției a trimis prima cerere de transfer în octombrie 2019. După ce familia a achitat amenda, autoritățile chineze au reluat analiza dosarului și au acceptat adaptarea pedepsei la legislația românească. Acordul final rămâne însă blocat de despăgubirile neplătite.

Cazul a fost semnalat public și de Marius Balo, român care a petrecut opt ani într-o închisoare din China și a criticat reacția autorităților române.