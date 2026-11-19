Aproape trei miliarde de români figurează ca neasigurați în sistemul public de sănătate, iar autoritățile suspectează că o parte dintre aceștia muncesc fără să plătească contribuția. CNAS vrea ca ANAF să identifice aceste persoane și să le oblige să achite contribuția minimă. Măsura ar putea aduce aproximativ șapte miliarde de lei la buget.

Potrivit unei analize a autorităților, aproximativ 2,9 milioane de de persoane (15% din populație) nu au asigurare medicală și nici nu se încadrează în categoriile scutite de plata contribuției. Majoritatea au sub 60 de ani. În prezent, țara noastră are aproximativ 17 milioane de persoane asigurate, însă numai 9,5 milioane plătesc contribuția la sănătate. Alte 23 de categorii de persoane beneficiază de scutiri, numărul acestora fiind cel mai mare din UE.

CNAS suspectează că o parte dintre neasigurați lucrează la negru sau își reduc contribuțiile

Reprezentanții CNAS consideră că printre persoanele neasigurate s-ar putea afla români care obțin venituri din activități nedeclarate sau care folosesc diferite metode pentru a plăti taxe mai mici.

„E posibil să fie economie la gri. E posibil să fie pârghii de optimizare fiscală pe care unii le folosesc. Boala nu așteaptă ca tu să-ți plătești asigurarea. Dacă ajungi să plătești asigurarea doar când te-ai îmbolnăvit, nu este echitabil pentru mine, pentru dumneavoastră, cei care sunteți angajați și plătiți la venitul pe salarii. Pentru că plătesc suma minimă și beneficiază de aceleași condiții ca o persoană care plătește ani de zile”, a declarat Larisa Mezinu Bălan, președintele interimar al CNAS, pentru știrileprotv.ro.

Instituția propune ca ANAF să verifice situația neasiguraților și să stabilească cine datorează contribuții. Autoritățile urmăresc încasarea a cel puțin 2.430 de lei de persoană, reprezentând contribuția minimă la sănătate. Dacă toate cele 2,9 milioane de persoane ar achita această sumă, încasările ar depăși șapte miliarde de lei.

Românii asigurați în străinătate, o situație diferită

Nu toate persoanele care figurează ca neasigurate în România evită plata contribuției. Unele locuiesc sau lucrează în alte state europene și beneficiază deja de asigurare medicală acolo. În cazul acestora, serviciile medicale necesare în timpul șederilor temporare în România pot fi acordate pe baza cardului european de sănătate, în condițiile prevăzute de legislație.

Există și persoane care revin în țară, dar își păstrează asigurarea dintr-un alt stat. Printre acestea se pot număra pensionarii, lucrătorii transfrontalieri, angajații detașați și membrii familiilor lor. În anumite situații, aceștia pot beneficia de servicii medicale în România în baza formularului S1.

Prin aceste mecanisme, statul român poate recupera costurile serviciilor medicale de la țările în care pacienții sunt asigurați.

În același timp, persoanele neasigurate în România au acces la anumite servicii medicale, inclusiv intervenții de urgență, servicii de prevenție și monitorizarea sarcinii.