În cadrul ședinței plenului Parlamentului dedicate acordării votului de încredere pentru investirea noului Cabinet condus de Luca Niculescu, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a susținut un discurs axat pe criticarea viitoarei formule guvernamentale și pe aducerea în atenție a situației lui Călin Georgescu. Liderul politic a lansat acuzații de șantaj la adresa conducerii PNL și a comentat reacțiile parlamentarilor din sală la menționarea numelui lui Călin Georgescu.

Discursul lui George Simion în plenul Parlamentului la votul pentru Guvernul Niculescu

Președintele AUR, George Simion, le-a solicitat marți aleșilor din Parlamentul României să respingă prin vot instalarea Guvernului Niculescu. În intervenția sa de la tribuna parlamentară, Simion a afirmat că un eventual vot favorabil acordat acestui executiv va conduce la accentuarea dificultăților economice ale cetățenilor.

Adresându-se direct parlamentarilor, președintele AUR a declarat:

„Noi nu suntem trădători, cum sunt alții care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toți parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câțiva și pe la liberali și o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriți și nu votați acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populației. Rămâneți loiali celor care v-au votat. Rămâneți loiali poporului român”.

În cadrul aceluiași discurs, liderul AUR s-a îndreptat direct către premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, punând sub semnul întrebării motivele pentru care formațiunea liberală susține noul executiv. George Simion a adresat întrebări privind posibile presiuni sau șantaje politice:

„Mă uit în ochii dumneavoastră: Cu ce vă au la mână? Cu ce vă șantajează? Nu vă mai ascundeți în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit și de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. De fapt, ce faceți voi astăzi aici? Și mă uit la voi cum vă uitați cu ură. Ce faceți voi aici se cheamă trădare”.

Declarațiile privindu-l pe Călin Georgescu și reacția sălii

O componentă centrală a discursului susținut de președintele AUR a fost referirea explicită la Călin Georgescu. George Simion a lansat o solicitare fermă de la tribuna oficială a Parlamentului, afirmând: „O zic clar și tare, de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”.

În momentul în care din sală au fost înregistrate vociferări și reacții adverse din partea celorlalți aleși, George Simion a comentat atitudinea parlamentarilor prezenți în plen, punând accentul pe starea de agitație generată de menționarea acestui nume: „Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta. E de râs, dacă n-ar fi de plâns”.

Referiri la situația familiei lui Călin Georgescu și concluziile discursului

Continuându-și intervenția, președintele AUR a adus în discuție situația personală și familială a lui Călin Georgescu, precizând că a fost marcat de momentele în care a văzut-o pe soția acestuia. Simion a menționat că aceasta este o mamă cu copii pusă în situația de a risca pierderea locuinței din cauza unor măsuri de sechestru pe care le-a calificat drept abuzive.

În descrierea oferită de la tribună, George Simion a subliniat că atitudinea soției lui Călin Georgescu a fost una fermă: „Mă așteptam să văd o femeie disperată, dar n-am văzut asta. Am văzut o femeie care luptă pentru soțul și familia ei. Am văzut o femeie hotărâtă, puternică, luptătoare. Așa trebuie să fie și România noastră”.

Liderul AUR și-a încheiat intervenția din plenul Parlamentului adresându-se opozanților politici și acuzând încercări de amânare a unor evoluții politice viitoare: „Așa că puteți să vă zvârcoliți voi și să faceți în toate felurile, pe la posturile voastre de televiziune. Puteți doar amâna inevitabilul”.

Ședința plenului parlamentar a continuat conform procedurilor legale pentru exprimarea votului de încredere necesar investirii Guvernului Niculescu.

Guvernul Luca Niculescu a trecut de votul Parlamentului

Guvernul Luca Niculescu a primit, marţi, votul de învestitură a Parlamentului, cu 280 de voturi ”pentru” şi 58 de voturi ”împotrivă”, potrivit anunţul oficial de la finalul şedinţei de plen reunit.

Pentru a fi învestit, Executivul avea nevoie de 233 de voturi. „Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, România nu mai poate aştepta”, a anunţat premierul Luca Niculescu, după votul Parlamentului, potrivit sursei citate.