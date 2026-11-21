Cele trei funcții acoperă domenii esențiale pentru activitatea băncii centrale: politica monetară, analiza economică și operațiunile de pe piețele financiare, iar misiunea noii echipe va fi una provocatoare, deoarece economia blocului comunitar trece printr-o perioadă cu inflație ridicată în zona euro, dar și cu provocările presupuse de dificultățile bugetare ale Franței ce ar putea provoca noi tensiuni pe piețele financiare.

Spania îl susține pe Pablo Hernández de Cos pentru președinția BCE

Pablo Hernández de Cos este favorit să preia președinția BCE în februarie 2027, după plecarea Christinei Lagarde. Pentru postul de economist-șef, care va deveni vacant la 31 mai, când își încheie mandatul irlandezul Philip Lane, Germania l-a nominalizat în această săptămână pe economistul Markus Brunnermeier.

Franța a intrat în negocierile pentru noua conducere cu nominalizarea făcută vineri: Laurence Boone, fost economist-șef al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în prezent director în cadrul grupului bancar Santander, este așteptată să preia responsabilitatea pentru operațiunile de piață ale BCE. Rolul său ar putea deveni important dacă problemele bugetare ale Franței ar declanșa o criză financiară, mai ales în cazul în care tensiunile s-ar extinde și în alte state din zona euro.

Datoria Franței ar putea pune BCE sub presiune în cazul unei crize pe piețele financiare

Franța are a treia cea mai ridicată datorie publică din zona euro, iar deficitul bugetar al țării ar putea deveni cel mai mare din regiune în acest an, în condițiile în care guvernul nu reușește să adopte reforme importante.

În cazul în care situația bugetară se deteriorează, investitorii ar putea cere dobânzi mai mari pentru a împrumuta statul francez, ceea ce ar amplifica tensiunile de pe piața obligațiunilor. Riscul pentru zona euro ar apărea dacă aceste turbulențe s-ar extinde și în alte țări.

Într-un asemenea scenariu, BCE ar putea fi presată să intervină pentru a limita răspândirea instabilității financiare, deși mandatul său nu îi permite să acorde sprijin financiar direct unui anumit stat membru.

Economiștii consideră că instituția s-ar putea confrunta cu această presiune dacă randamentele cerute de investitori pentru datoria Franței ar crește excesiv sau dacă problemele de pe piața obligațiunilor franceze s-ar transmite în restul zonei euro. Gestionarea unei astfel de crize ar putea deveni una dintre principalele provocări ale viitoarei conduceri.

Inflația din zona euro este de 4%, dublul țintei BCE

Inflația din zona euro se menține la 4%, de două ori peste ținta de 2% a Băncii Centrale Europene. Pentru a readuce creșterea prețurilor la nivelul urmărit, BCE trebuie să păstreze o politică monetară restrictivă, iar schimbarea persoanelor din conducerea instituției nu ar urma să modifice această direcție deja adoptată.

Analiștii citați de Reuters nu anticipează modificări importante ale politicii monetare după instalarea noii echipe, în condițiile în care inflația rămâne principala problemă pe care banca centrală trebuie să o gestioneze.