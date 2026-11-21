Un aer de conte transilvănean

Penele negre și roșii îi dau păsării o înfățișare care evocă personajele filmelor gotice. Datorită eleganței ei sumbre, porecla de Dracula i se potrivește pe deplin.

Asemănarea cu personajul inspirat din legenda vampirului e întărită și de felul în care îi stau penele de pe cap, pieptănate spre spate.

Potrivit Discover Wildlife, aspectul neobișnuit îl plasează printre cei mai spectaculoși papagali de pe planetă.

Trei nume pentru aceeași pasăre

Pe lângă porecla inspirată de vampir, specia mai poartă numele de papagalul lui Pesquet. I se spune și papagalul-vultur, din cauza ciocului său neobișnuit, foarte încovoiat.

Singurul loc unde poate fi întâlnită sunt pădurile din Noua Guinee. Acolo își face cuibul în copaci mari, ale căror trunchiuri sunt scobite.

Fructe în loc de sânge

Oricât de intimidant ar arăta și oricât l-ar apropia numele de vampiri, papagalul Dracula nu bea sânge. Pasărea este o specie frugivoră, adică se hrănește cu fructe, dar e foarte pretențioasă și nu consumă decât fructele câtorva specii de smochin, potrivit sursei citate.

Până la 40 de ani de viață

Papagalul Dracula măsoară în jur de 46 de centimetri, are o greutate de aproximativ 700 de grame și poate atinge o vârstă cuprinsă între 20 și 40 de ani.

Sexul păsării se recunoaște după un detaliu discret. Masculii au în spatele fiecărui ochi câte un mic petic de pene roșii, care îi deosebește de femele.

Penele, o pradă râvnită

Vânătoarea este principalul motiv pentru care specia a primit oficial statutul de vulnerabilă. Vânătorii urmăresc papagalul Dracula pentru penajul său spectaculos, prețuit tocmai pentru aspectul ieșit din comun.