Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul român Cristian Istrate și a protestat față de refuzurile acordării vizelor pentru sportivii ruși care concurează la Campionatele Europene de Taekwondo pentru cadeți.

Ministerul rus de Externe a depus „un protest vehement la adresa României pentru refuzul inexplicabil al acesteia de a elibera vize de intrare pentru echipa națională a Rusiei”, transmite agenția rusă de știri TASS.

Antrenorul principal al lotului național de taekwondo al Rusiei, Vadim Ivanov, a declarat pentru TASS că autoritățile române au refuzat să elibereze vize de intrare pentru tinerii sportivi ruși care intenționau să participe la Campionatul European din noiembrie, destinat sportivilor cu vârste de până la 14 ani.

„Acțiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns”

„Am depus un protest ferm la adresa României față de refuzul său inexplicabil de a elibera vize de intrare pentru echipa națională a Rusiei, care urma să concureze la campionatele europene de taekwondo pentru băieți și fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, care vor avea loc la București la sfârșitul lunii noiembrie”, a precizat ministerul într-un comunicat.

„Acțiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns și vor avea consecințe negative pe termen lung pentru cei care le inițiază”, amenință MAE rus.

MAE român: Decizia României reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei

MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat vineri, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, pentru decizia părții române de a nu le acorda vize sportivilor ruși.

„Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen.

Decizia României a avut în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și la consecințele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național”, spune MAE român.

„Măsura decisă în acest caz specific este în acord cu deciziile adoptate recent de alte state europene și aliate care au restricționat accesul sportivilor ruși la competiții organizate pe teritoriul național.

Federațiile sportive decid regulile competiției, dar cine intră pe teritoriul național este o decizie care aparține exclusiv României”, mai spune diplomația română.

World Taekwondo, la București

„Echipa națională a Rusiei va rata această competiție europeană. Antrenorul principal al lotului de cadeți al Rusiei m-a informat că a primit un mesaj de la consul, în care se precizează că, în conformitate cu instrucțiunile primite de la București, consulatul României nu va primi și nu va procesa cererile de viză depuse de sportivii din federația noastră de taekwondo”, a declarat Ivanov, citat de TASS.

Potrivit agenției ruse de presă, Federația Mondială de Taekwondo (World Taekwondo) a decis, la sfârșitul lunii ianuarie, să permită sportivilor ruși și belaruși să participe la competițiile internaționale sub simbolurile naționale.

Campionatul european de taekwondo pentru sportivi cu vârste de până la 14 ani (European Cadets Championships) se va desfășura în perioada 26-28 noiembrie, la București.