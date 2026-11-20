Lauren Southern, o fostă influenceriță canadiană de extremă dreapta, îl acuză pe Andrew Tate că a violat-o în România, în 2018. Femeia povestește despre agresiune într-un documentar despre frații Tate, care va avea premiera pe 25 noiembrie. Producția prezintă și modul în care cei doi și-au construit averea și influența în mediul online.

Documentarul „Andrew Tate: Toxic Empire” are patru episoade și va fi difuzat pe Investigation Discovery și HBO Max. Seria include mărturii ale unor presupuse victime, dar și declarații ale foștilor admiratori ai fraților Tate.

Lauren Southern susține că Andrew Tate a violat-o în România

În 2018, Lauren Southern a venit în România alături de activistul britanic Tommy Robinson. Cei doi căutau finanțare pentru un proiect media, iar Robinson le-a propus să discute cu frații Tate. Potrivit femeii, după o întâlnire de afaceri, Andrew Tate a invitat-o într-un club. Southern susține că a început să se simtă neobișnuit de amețită după ce a consumat două băuturi.

„Niciodată, după doar două băuturi, nu m-am simţit aşa cum m-am simţit în clubul acela”, povestește ea.

Femeia afirmă că următorul lucru pe care și-l amintește este că Tate o transporta în brațe pe scările unui hotel. Ulterior, acesta ar fi început să o sărute și să îi scoată hainele, deși ea i-ar fi cerut să se oprească.

„Nu, nu-mi da hainele jos. Nu vreau să mergem mai departe”, spune Southern că i-a transmis.

Potrivit mărturiei sale, Tate ar fi ignorat refuzul și ar fi început să o strângă de gât. Femeia susține că l-a implorat să se oprească, însă acesta ar fi continuat agresiunea.

În dimineața următoare, Tate i-ar fi spus:

„Nu spune presei că te-am violat”.

De ce a păstrat tăcerea mai mulți ani

Lauren explică faptul că nu a vorbit despre ce i s-a întâmplat deoarece, la acea vreme, era cunoscută pentru mesajele antifeministe și criticile la adresa femeilor care reclamau violuri. Aceasta se temea că dezvăluirea experienței sale i-ar fi afectat reputația în rândul susținătorilor.

„Nu sunt doar eu – Andrew Tate este un prădător în serie”, declară Southern în documentar.

Femeia a făcut publică acuzația și în cartea sa de memorii, apărută în 2025. Andrew Tate a negat că ar fi violat-o.

Frații Tate, în detenție în SUA

Documentarul prezintă și afacerile prin care Andrew Tate și-a construit averea. Într-o înregistrare, acesta vorbește despre femeile care lucrau pentru el.

„Aveam case pline de femei – 10-15 femei în fiecare casă, cinci sau şase case închiriate, toate, literalmente, în acelaşi cartier”, afirmă Tate.

Producția analizează și legăturile fraților Tate cu persoane din anturajul președintelui american Donald Trump.

În februarie 2025, cei doi au părăsit România și au ajuns în Florida, după ridicarea restricțiilor de călătorie. În iulie 2026, Andrew și Tristan Tate au fost arestați de autoritățile federale americane. Cei doi se află în detenție la Miami și contestă extrădarea în Marea Britanie, unde se confruntă cu acuzații de viol, trafic de persoane și alte infracțiuni sexuale. Frații Tate resping acuzațiile penale formulate împotriva lor.