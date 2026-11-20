Negocierile pentru stabilirea salariului minim din 2027 s-au încheiat fără niciun acord. Sindicatele cer o majorare la 4.886 de lei brut, în timp ce patronatele susțin că firmele nu își permit creșterea salariilor. La masa discuțiilor au fost prezentate inclusiv variantele înghețării salariului minim și eliminării impozitului pe venit. Sindicaliștii avertizează că vor ieși în stradă dacă veniturile angajaților nu vor crește.

Discuțiile au avut loc vineri, 20 noiembrie, la Ministerul Muncii, în prezența reprezentanților sindicatelor, patronatelor și autorităților. Întâlnirea a fost tensionată, iar participanții nu au reușit să ajungă la un consens privind nivelul salariului minim care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, potrivit Antena 3 CNN.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că negocierile sunt abia la început și că una dintre soluțiile cu cele mai mari șanse de a fi adoptată este reducerea taxării salariului minim.

Sindicatele cer majorarea salariului minim la 4.886 de lei

Reprezentanții angajaților solicită ca salariul minim brut să crească de la 4.325 de lei, cât este în prezent, la 4.886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.Diferența ar însemna o majorare de 561 de lei brut. Sindicaliștii consideră că reducerea taxelor, fără modificarea salariului brut, nu este suficientă. Aceștia insistă asupra unei creșteri efective a salariului minim, în condițiile în care costurile de trai continuă să afecteze veniturile populației. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a avertizat că sindicatele sunt pregătite să organizeze proteste dacă autoritățile vor decide înghețarea salariului minim.

Patronatele au prezentat trei variante

De cealaltă parte, reprezentanții mediului de afaceri au venit la negocieri cu trei propuneri. Prima variantă presupune menținerea salariului minim brut la nivelul actual, de 4.325 de lei, și în anul 2027.A doua variantă vizează reducerea taxării muncii, inclusiv aplicarea unui impozit pe venit de 0% pentru salariul minim, fără majorarea valorii brute.

Cea de-a treia propunere presupune o creștere limitată a salariului minim, până la 4.500 de lei brut. Aceasta ar însemna un plus de 175 de lei față de nivelul actual. Reprezentanta patronatului din construcții, Adriana Iftime, a explicat că economia traversează o perioadă dificilă, iar companiile ar putea avea probleme în susținerea unor cheltuieli salariale suplimentare.

Patronatele atrag atenția că majorarea salariului minim influențează costurile firmelor, în special în sectoarele în care cheltuielile cu personalul reprezintă o parte importantă a bugetului.

Ministrul Muncii: Reducerea taxării, varianta cu cele mai mari șanse

Florin Manole a confirmat că discuțiile au fost tensionate și că nu s-a ajuns la o soluție acceptată de toate părțile. Ministrul a precizat că au fost analizate și alte măsuri, printre care modificarea modului de repartizare a contribuțiilor sociale între angajator și angajat.

Potrivit acestuia, reducerea taxării salariului minim pare, în acest moment, varianta cu cele mai mari șanse de a fi adoptată. O asemenea măsură ar putea permite creșterea venitului net primit de angajați, fără ca salariul brut să fie majorat. Efectul concret asupra sumelor încasate ar depinde însă de forma finală a modificărilor fiscale. Deocamdată, nu există o decizie definitivă privind nivelul salariului minim pentru anul viitor.

Decizia finală, așteptată în următoarele două săptămâni

Discuțiile vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde vor participa reprezentanții Guvernului, ai sindicatelor și ai patronatelor. Potrivit calendarului prezentat de autorități, o decizie privind salariul minim din 2027 ar urma să fie anunțată în următoarele două săptămâni.

Și PSD a adus în discuție posibilitatea reducerii taxării muncii. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat joi că aceasta reprezintă una dintre soluțiile analizate.