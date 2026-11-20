Cartofii ar putea ajunge în meniul astronauților care vor locui pe Lună. O echipă de cercetători americani a reușit să cultive aceste legume într-un sol care reproduce condițiile de pe suprafața lunară. Experimentul a avut rezultate surprinzătoare. Recolta a fost comparabilă cu cea obținută pe Pământ, datorită unui îngrășământ natural produs cu ajutorul râmelor.

Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Universitatea de Stat din Oregon, cu sprijinul NASA. Rezultatele au fost publicate joi, 19 noiembrie, în revista științifică npj Microgravity.

Descoperirea reprezintă un pas important pentru viitoarele misiuni spațiale. Dacă oamenii vor construi baze permanente pe Lună, aceștia vor avea nevoie de surse de hrană produse local.

Cum au reușit cercetătorii să cultive cartofi în solul lunar

Pentru experiment, oamenii de știință au folosit un material care imită regolitul lunar, stratul de praf și fragmente de rocă ce acoperă suprafața Lunii.

Acesta nu conține materia organică necesară dezvoltării plantelor și este sărac în substanțe nutritive. În plus, poate avea concentrații ridicate de metale grele, care afectează rădăcinile.

Soluția găsită de cercetători a fost vermicompostul, un îngrășământ natural obținut prin descompunerea resturilor organice cu ajutorul râmelor. Specialiștii au testat mai multe combinații de sol lunar simulat și îngrășământ.

Cartofii plantați fără vermicompost aproape că nu au produs rădăcini și tuberculi. În schimb, atunci când amestecul a conținut 5% îngrășământ, plantele au început să se dezvolte.

Cele mai bune rezultate au fost obținute cu un amestec format din 70% regolit simulat și 30% vermicompost. În aceste condiții, recolta a fost comparabilă cu cea a cartofilor cultivați în sol obișnuit, în cadrul aceluiași experiment.

Cum arată cartofii obținuți de cercetători

Oamenii de știință au folosit soiul Modoc, care are coaja roșie și miezul alb. Este un soi care ajunge relativ repede la maturitate. Cartofii recoltați au fost însă foarte mici, majoritatea cântărind sub 10 grame. Dimensiunile reduse au fost provocate în principal de ghivecele mici folosite în experiment.

Analizele de laborator au arătat că legumele și-au păstrat calitățile nutritive. Cercetătorii nu au identificat creșteri semnificative ale nivelului unor toxine naturale prezente în cartofi. Totuși, specialiștii nu au gustat recolta, deoarece tuberculii au fost utilizați pentru analize. Echipa desfășoară deja noi experimente, în recipiente mai mari, unde a reușit să obțină cartofi de dimensiuni apropiate celor comercializați în magazine.

Astronauții ar putea produce singuri îngrășământul

Un avantaj important al metodei este posibilitatea reciclării resturilor alimentare.

Viitorii locuitori ai bazelor lunare ar putea transporta inițial o cantitate mică de îngrășământ organic de pe Pământ. Ulterior, ar putea transforma resturile alimentare și vegetale în compost, reducând nevoia de aprovizionare. Cartofii sunt considerați potriviți pentru misiunile spațiale deoarece oferă multe calorii pe o suprafață relativ mică și conțin vitamine, minerale și fibre.