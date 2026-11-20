Agenția Națională de Integritate (ANI) a lansat azi o listă de incidente de integritate în cel mai nou comunicat de presă. Capul de afiș al acestei liste este Radu Miruță, fost ministru USR al Apărării. Dar, pe lângă deputatul USR, au mai fost identificate 25 de persoane cu incidente de integritate.

Cei găsiți în incompatibilitate sau conflict de interese pot să conteste în instanță raporturile ANI. Dacă instanța stabilește vinovăția, aceștia își pierd funcția publică, dacă o mai dețin, și primesc o interdicție de trei ani pentru a mai ocupa funcții publice.

Bogdan Chițescu, șeful ESZ Prahova, pe listă

Bogdan-Ștefan Chițescu, șeful ESZ Prahova, care a intrat în 2025 în atenția publică după dezastrul de la Paltinu, este și el pe lista incompatibilităților, dar pentru o situație care s-a întâmplat într-o funcție mai veche.

„În perioada 27 aprilie – 27 august 2023 a deținut simultan cu funcția publică de Director general adjunct al Direcției Generale Dezvoltare Durabilă din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și funcția de director general provizoriu în cadrul societății Conversmin S.A. București, entitate cu scop lucrativ din sectorul public”, se arată în comunicatul ANI.

Bogdan Chițescu conduce în prezent ESZ Prahova, în ciuda intenției fostei ministre a Mediului, Diana Buzoianu, de a desființa instituția după situația de la Paltinu care a dus la criza apei potabile izbucnită în județele Prahova și Dâmbovița, una dintre cele mai grave din ultimul deceniu, a afectat direct peste 107.000 de oameni, a oprit temporar centrala electrică de la Brazi și a lăsat spitale, școli și gospodării întregi fără acces la apă potabilă.

„Iau în calcul foarte serios acest lucru. Este un lucru care a fost discutat și la nivel de Guvern. Este clar că această struțo-cămilă juridică, care a fost creată la nivel de Prahova prin acest operator creat în subordinea Apelor Române, este inclusiv parte din vinovatul pentru această criză, dar oricum este vinovatul și pentru situația prețului apei din Prahova, care este unul dintre cele mai mari prețuri din România”, a spus Diana Buzoianu atunci, la întrebarea Cotidianul dacă ia în calcul desființarea ESZ.

Ministra ceruse atunci demisia conducerii ESZ Prahova, printre alte doleanțe.

Cine este Bogdan Chițescu, consilier al CJ Prahova pe vremea baronului Dumitrescu

Bogdan Chițescu a rezistat însă în vârful instituției. Despre acesta, Cotidianul a scris că, potrivit declarațiilor sale de avere din 2022, aferente anului 2021, Bogdan Chițescu a fost consilier la Consiliul Județean Prahova în perioada în care instituția era condusă de Iulian Dumitrescu, fost lider PNL supranumit „baronul cu Lamborghini”, trimis în judecată pentru trafic de influență, două infracțiuni de luare de mită, dare de mită în formă continuată (55 acte materiale), operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații de avere.

Bogdan Chițescu cumula funcții și venituri din trei instituții publice: CJ Prahova (consilier), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (director general adjunct) și ANRM (consilier).

Directoare din 2014 în Ministerul Transporturilor, declarată în conflict de interese de ANI

Adriana Kalapis, director al Direcției Trasport Rutier din Cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost declarată în conflict de interese administrativ, conform comunicatului ANI.

„În perioada noiembrie 2023 – septembrie 2024, în exercitarea funcției publice de conducere a participat la luarea deciziilor cu privire la aprobarea numirii ei ca specialist în mai multe comisii privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, activitate la care a participat și din care a obținut venituri în sumă aproximativă de 237.642 lei.”, arată comunicatul Agenției.

Adriana Kalapis conduce Direcția din ianuarie 2021, conform CV-ului publicat pe site. Aceasta venea însă de la șefia Direcției Generale Transport Terestru, unde fusese numită în august 2020. Anterior, Kalapis a mai condus Direcția Transport Rutier între 2018 și 2020, dar și între 2014 și 2017. În primele 6 luni ale anului 2014, a condus Direcția Transport Terestru.

În 2025, expertul în siguranță rutieră Titi AUR o arăta pe Adriana Kalapis cu degetul ca fiind persoana care se opune măsurilor de siguranță rutieră în România, scria Ziare.com.

„Sunt șanse minime să se mai întâmple ceva bun, pentru că este o doamnă, Adriana Kalapis, care nu vrea siguranță rutieră. El e omul care se opune măsurilor de siguranță rutieră! Dacă nu vrea ea, nimic nu se face acolo”, spunea Titi Aur în 2025.

Primarul din Bicaz, declarat incompatibil

Dorin Flaviu Mitre, primarul din Bicaz, județul Maramureș, a fost declarat incompatibil pentru că în primul său mandat ar fi profesat și la cabinetul său medical privat, pe lângă job-ul de edil.

„În perioada 07.10.2020 – 07.10.2024, a exercitat simultan funcția de primar și funcția remunerată de medic-titular în cadrul propriului cabinet medical”, se arată în comunicatul ANI.

Dorin Mitre este primar în Bicaz încă din 2000. Acesta provine din rândurile Partidului Social Democrat.

Vicepreședinta CJ Gorj și-a anunțat incompatibilitatea din vară

Anca Bordușanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj (mandatul 2024-2028) și fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Gorj (mandatul 2020-2024), a fost găsită în incompatibilitate.

„În perioada exercitării funcției de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Gorj, societatea la care soțul său deținea calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu (instituţie aflată în subordinea ori sub autoritatea Consiliului Județean Gorj) 11 contracte comerciale de prestări servicii prin achiziție directă (emitere facturi).”

În august, Anca Bordușanu anunțase pe Facebook că a fost declarată incompatibilă și anunța că va ataca în instanță raportul.

„Am fost informată cu privire la un raport întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care este constatată o situație de incompatibilitate în ceea ce mă privește.

Am ales să fac eu însămi public acest lucru, înaintea oricăror informații apărute în presă, pentru că am considerat întotdeauna că, atunci când ocupi o funcție publică, transparența și respectul față de oameni trebuie să fie mai presus de orice”, a explicat vicepreședinta Consiliului Județean Gorj.

„Respect instituțiile statului și rolul pe care acestea îl au. În același timp, nu sunt de acord cu concluziile raportului și, din acest motiv, voi exercita dreptul prevăzut de lege de a-l contesta în instanță.

Nu voi transforma această situație într-o dispută publică și nici nu voi face comentarii care ar putea anticipa o decizie ce aparține instanței. Argumentele mele vor fi prezentate acolo unde este firesc să fie analizate: în cadrul procedurii judiciare.

Până la o hotărâre definitivă, îmi voi continua activitatea cu aceeași responsabilitate și seriozitate, cu respect față de oamenii care mi-au acordat încrederea lor și față de instituția pe care o reprezint.

Dincolo de funcții și proceduri, cred că fiecare om are dreptul ca situația sa să fie judecată cu echilibru, pe baza faptelor și a legii. Voi trece și prin această perioadă cu demnitate, cu bun-simț și fără să las această situație să îmi schimbe felul de a fi sau modul în care îmi fac datoria”, a declarat vicepreședinta Consiliului Județean Gorj.