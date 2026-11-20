Primăria Capitalei lucrează la un proiect pentru creșterea prețului călătoriei cu STB. Anunțul a fost făcut de primarul general Ciprian Ciucu la Interviurile București.ro. Măsura vine după solicitarea administratorului judiciar al societății, Remus Borza.

În prezent, o călătorie metropolitană de 90 de minute costă 3 lei. Remus Borza a propus majorarea tarifului la 5 lei și modificarea unor gratuități. Întrebat în ce orizont de timp trebuie să se pregătească bucureștenii să plătească mai mult, Ciprian Ciucu a răspuns: „Două săptămâni.” Primarul nu a precizat însă când intră în vigoare scumpirea și nu a confirmat data de 1 ianuarie 2027.

Avertismentul privind falimentul STB

Ciprian Ciucu a amintit la Interviurile București.ro că a pus pe ordinea de zi majorarea de la 3 la 5 lei încă din 29 ianuarie 2026, dar PSD a votat împotrivă. Atunci, edilul a promis că nu mai propune scumpirea până nu vede voință de restructurare la STB. Acum, situația s-a schimbat odată cu intrarea în insolvență.

„Păi, dacă a propus-o… Ce vreți, să faultez compania de insolvență? Compania de insolvență zice: «Ok, dacă nu faci asta, o bag în faliment!»”, a declarat Ciprian Ciucu.

Concedieri, 26 de curieri și 40.000 de topuri de hârtie

STB a demarat deja procedura de concediere colectivă. Pe 11 noiembrie, administratorul judiciar a anunțat preavize pentru 796 de angajați și desființarea a 919 posturi vacante. În interviu, Ciucu vorbește despre aproximativ o mie de persoane care pleacă în prima etapă.

Primarul susține că insolvența are scopul să salveze locurile de muncă ale șoferilor, vatmanilor și muncitorilor esențiali.

„Dar nu eu am dus în groapă STB. Eu sunt ăla care o salvează, ca să fie foarte clar. Și mii de locuri de muncă vor fi salvate tocmai că am luat această decizie curajoasă, pe care alții nu și-au asumat-o”, a spus edilul.

Ciprian Ciucu a explicat că prețul pe kilometru la STB este uriaș deoarece societatea are 5.000 de angajați în personalul suport și 5.000 de șoferi și vatmani. El a dat și câteva exemple de risipă. Compania avea 26 de curieri, deși există e-mail și șoferi proprii. În plus, conducerea cumpărase anul trecut 40.000 de topuri de hârtie, deși consumul anual este de doar 5.000 de topuri.

Clanuri în companie și acuzații de cârdășie cu TPBI

Primarul general a vorbit la Interviurile București.ro și despre rețelele de rudenie din interiorul societății de transport.

„Există și foarte multă cârdășie. Știți că am găsit un clan cu 23 de rude? (…) Dar sunt 4.300 de oameni care sunt rude. Unii, o singură familie, 20 de oameni. Și nu s-au înrudit acolo, adică nu s-au căsătorit cunoscându-se la birouri, că sunt cam mulți”, a afirmat Ciucu.

Ulterior înregistrării interviului, Remus Borza a prezentat o cifră și mai mare: aproximativ 4.900 de angajați ai STB ar fi înrudiți, dintre care circa 1.400 formează cupluri căsătorite.

Edilul a criticat și vechea conducere, dar și relația cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (ADI TPBI). El a precizat că a cerut soluții de restructurare la începutul anului, însă „l-au dus cu zăhărelul o jumătate de an”. În opinia sa, între STB și ADI TPBI a existat o „cârdășie” care a generat datorii uriașe, la care se adaugă penalitățile din contractele pentru tramvaiele de la VFU Pașcani. Despre directorul Dinculescu, colegul său din PNL Sector 3, Ciucu a precizat că nu el l-a numit și că a lăsat la latitudinea administratorului judiciar decizia de a-l păstra.

Ținta primarului: subvenția STB să scadă la 10% din buget

Ciprian Ciucu s-a declarat surprins plăcut de activitatea administratorului judiciar. Acesta a renegociat contractul colectiv de muncă în condiții mai bune pentru primărie și a început să taie contractele neperformante. Edilul a exclus, deocamdată, varianta desființării STB și a mutării activității pe o firmă nouă, fără datorii, tocmai pentru a proteja locurile de muncă.

Pe termen mediu, primarul vrea o reducere drastică a subvențiilor plătite din bugetul Capitalei, estimat acum la 6–6,5 miliarde de lei. Ținta sa pentru următorii patru ani este ca subvenția pentru STB să ajungă la 10% din buget, adică aproximativ 600 de milioane de lei, iar cea pentru Termoenergetica la 20–25%. Astfel, ponderea subvențiilor ar coborî de la 70% la circa 30%, iar Primăria ar rămâne cu bani pentru investiții.