Sâmbătă, de la ora 12:00, la Prima TV, Mădălina Dobrovolschi deschide la „România, cine ești?” o discuție despre „jumătatea nevăzută a educației”, alături de Andra Munteanu, cofondatoare și președinte Narada, și Andrei Pitiș, antreprenor și investitor în industria IT, membru în boardul organizației.

Ediția aduce în prim-plan abilități care nu se reflectă în mod obișnuit în catalog: gândirea critică, autodisciplina și capacitatea de a gestiona emoțiile. Cum învață un copil să verifice o informație, să își susțină opinia cu argumente și să continue atunci când întâmpină dificultăți? Și cum îl pot sprijini părinții și profesorii fără să îi rezolve fiecare problemă?

Invitații vorbesc și despre un instrument de evaluare dezvoltat de Narada în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, conceput pentru a înțelege mai bine aceste dimensiuni ale dezvoltării copiilor.

O ediție despre presiunea performanței, autonomia copiilor și schimbările necesare pentru ca educația să îi pregătească atât pentru examene, cât și pentru provocările vieții.