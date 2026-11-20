Un summit european dedicat luptei împotriva cancerului a fost întrerupt de un protest neobișnuit. Doi activiști au urcat pe scenă și au aruncat cu o substanță prezentată drept cenușă asupra comisarului european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi. Incidentul a avut loc joi, 19 noiembrie, la Bruxelles, în semn de protest față de modificările propuse de Uniunea Europeană în legislația privind pesticidele.

Comisarul european pentru Sănătate și Bunăstarea Animalelor, Olivér Várhelyi, se pregătea să susțină un discurs la European Cancer Summit 2026, când două persoane au pătruns pe scenă și au aruncat asupra sa o substanță cenușie, scrie Euronews.

„Aceasta este cenușa oamenilor pe care îi veți ucide cu pesticidele”, a strigat unul dintre protestatari.

Momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale. Várhelyi a reacționat vizibil iritat, le-a reproșat activiștilor gestul și a continuat ulterior discursul.

Patru persoane au fost arestate în urma protestului

Acțiunea a fost revendicată de mai multe organizații, printre care grupul francez Les Soulèvements de la Terre și organizația Cancer Colère, care militează împotriva utilizării pesticidelor. Potrivit reprezentanților organizațiilor implicate, patru persoane au fost arestate, printre care și Fleur Breteau, scriitoare și activistă franceză diagnosticată cu cancer.

În paralel, în fața clădirii unde se desfășura summitul, fermieri și pacienți bolnavi de cancer au încercat să se alăture manifestației. Organizatorii susțin că aceștia au fost opriți de poliția belgiană.

Ursula von der Leyen condamnă incidentul

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm gestul protestatarilor și a transmis că violența nu poate fi acceptată într-o societate democratică.

„Acest comportament este inacceptabil într-o societate liberă și democratică”, a declarat șefa Executivului european.

Von der Leyen a subliniat că orice cetățean are dreptul să își exprime opiniile, inclusiv criticile față de politicile Uniunii Europene, însă atacurile fizice și violența nu își au locul într-o societate democratică.

Ce este Omnibus X, proiectul care a provocat protestele

Controversa are la bază un pachet de măsuri propus de Comisia Europeană, cunoscut sub numele de „Omnibus X”. Acesta urmărește simplificarea procedurilor administrative și modificarea regulilor privind autorizarea pesticidelor și siguranța alimentară.

Instituțiile europene susțin că schimbările ar reduce birocrația și ar facilita activitatea fermierilor, fără a compromite standardele de protecție a sănătății și a mediului. În schimb, organizațiile de mediu și cele care apără sănătatea publică avertizează că modificările ar putea slăbi controalele asupra substanțelor chimice utilizate în agricultură.

Printre principalele îngrijorări se numără extinderea perioadelor de autorizare a pesticidelor și reducerea frecvenței reevaluărilor obligatorii. Activiștii susțin că aceste schimbări ar putea crește riscurile pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Peste 2.000 de oameni de știință au semnat o scrisoare prin care au cerut suspendarea propunerii până la realizarea unei evaluări independente a impactului asupra sănătății și mediului.

Un nou protest, anunțat la Parlamentul European

Tensiunile provocate de proiectul Omnibus X sunt departe de a se încheia. Peste 300 de organizații din 25 de țări europene au anunțat o manifestație pentru 24 noiembrie, în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

La protest sunt așteptați reprezentanți ai organizațiilor de mediu, asociațiilor de apicultori, fermierilor, medicilor, oamenilor de știință și grupurilor care reprezintă victimele expunerii la pesticide. Participanții vor solicita eurodeputaților să respingă modificările legislative pe care le consideră periculoase pentru sănătatea publică și pentru protecția mediului.

Pachetul Omnibus X se află încă în procesul legislativ european, iar negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE urmează să stabilească forma finală a noilor reguli.