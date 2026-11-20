Personalul Casei Albe a strâns joi, din motive de securitate, telefoanele mai multor jurnaliști aflați la bordul Air Force One. Decizia a fost aplicată după ce aeronava prezidențială a decolat din China spre Statele Unite. Agenția AFP notează că o astfel de măsură este extrem de neobișnuită.

Precauții împotriva spionajului cibernetic

Jurnalista desemnată să relateze pentru presa scrisă a confirmat incidentul într-un mesaj transmis colegilor: „Telefoanele noastre ne sunt confiscate pentru moment din motive de securitate.”

Avionul Air Force One a aterizat la baza aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în jurul orei 20:00, ora locală. La scurt timp după sosire, jurnalista a oferit explicația primită de la oficialii americani.

„Ni s-a explicat că este vorba de o măsură de precauție necesară în materie de securitate cibernetică împotriva unor eventuale tentative de spionaj”, a relatat ea.

Echipa video care îl însoțea pe Donald Trump a transmis o informare similară. Potrivit acesteia, telefoanele de unică folosință utilizate în China de angajații Casei Albe au fost, la rândul lor, colectate. Dispozitivele urmează să fie distruse sau curățate complet de date. Aceste aparate temporare nu conțin date preînregistrate și sunt folosite în deplasări sensibile în locul telefoanelor personale, pentru protecție împotriva atacurilor cibernetice, conform hotnews.ro.

Cine a putut păstra telefoanele în timpul zborului

Măsura nu s-a aplicat tuturor ziariștilor din avion. Mai mulți reporteri și-au pus telefoanele, laptopurile și ceasurile inteligente în genți speciale anti-radiații, numite cuști Faraday, înainte de aterizarea în China de miercuri. Aceștia nu au avut dispozitivele confiscate joi și le-au putut folosi liber în timpul zborului spre SUA.

În schimb, jurnaliștii care și-au utilizat telefoanele personale pe teritoriul chinez au fost obligați să le depună în astfel de genți de protecție, menite să blocheze orice urmărire sau furt de date. Oficialii le-au transmis că își vor recupera aparatele la aterizare.

Aeronava Air Force One a decolat joi de pe aeroportul din Shenzhen, puțin după ora 18:45, ora locală (10:45 GMT). Plecarea a avut loc după o întâlnire trilaterală între Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin.