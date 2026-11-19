UPDATE. Nicușor Dan, întrebat dacă Marian Neacșu are mai multă putere decât premierul: „Răspunsul e nu”

Un alt jurnalist l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă Marian Neacșu, singurul vicepremier din Guvern, are o putere mai mare decât premierul, în condițiile în care coordonează 11 ministere și avizează proiecte cu impact bugetar pentru alte 15.

„Nu, răspunsul e nu, dar o să dezvolt”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a explicat că premierul păstrează puterea de decizie în Guvern, inclusiv atunci când miniștrii nu sunt de acord cu o anumită hotărâre, și că delegarea unor atribuții către vicepremieri este o practică întâlnită în toate guvernele.

„Orice premier din orice ţară cu arhitectură constituţională similară României decide lucrurile care ţin de guvern. Tot timpul, într-o şedinţă de guvern, pot să fie toţi miniştri împotrivă, premierul poate să decide în sens controlat. Deci primul ministru este evident puternic”, a declarat șeful statului.

Președintele a mai spus că premierul poate interveni asupra deciziilor luate de vicepremieri și le poate corecta, însă a atras atenția că șeful Guvernului trebuie să țină cont de majoritatea parlamentară care îl susține și să păstreze o relație flexibilă cu partidele din coaliție. În acest context, Nicușor Dan a dat exemplul perioadei în care era primarul Capitalei, când trebuia să țină cont de cele trei partide ale căror voturi îi erau necesare pentru aprobarea proiectelor.

„Atât timp cât PSD-ul are mai mult de jumătate din voturile care ţin acest guvern, evident că relaţia între primul ministru şi PSD trebuie să fie una de flexibilitate”, a afirmat președintele.

Răspunsul președintelui la întrebarea Cotidianul: „Cum l-ați caracteriza pe domnul Marian Neacșu?”

Corespondentul special Cotidianul, Rareș Mereuță: „Domnule președinte, am văzut multe comentarii legate de atribuțiile primite de domnul Neacșu. Unii spun că este premierul din umbră, alții că este un bun profesionist. Dvs cum l-ați caracteriza?”

Nicușor Dan: „Domnul Neacșu e un profesionist. Am interacționat de mai multe ori cu domnia sa, înainte de a fi președinte și e un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanisme, procese legislative, administrative”.

Știrea inițială:

Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 noiembrie, la Coaliția de Voință de la Berlin, la invitația primită de la cancelarul german Friedrich Merz. Inițial, premierul Luca Niculescu trebuia să vină în capitala Germaniei, însă, având în vedere prezența emisarilor președintelui Trump – Jared Kushner și Steve Witkoff –, președintele Nicușor Dan s-a răzgândit și a decis să fie el prezent. Reporterul Cotidianul este prezent la Berlin, de unde va transmite ultimele informații despre reprezentarea României la summitul Coaliției de Voință.

Nicușor Dan va susține la Berlin că „un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România”.

„Astfel, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”, a transmis Administrația Prezidențială.

Vezi și VIDEO Nicușor Dan a avut o scurtă discuție cu Jared Kushner la Coaliția de Voință de la Berlin – CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Amintim că emisarii SUA au participat la o rundă de negocieri cu Rusia și Ucraina la Abu Dhabi, iar joi s-au văzut cu Vladimir Putin la Moscova.

Conferința de presă de joi poate vi fizualizată, în integralitate, aici:

România nu trimite reprezentant la masa negocierilor de pace pentru Ucraina

Uniunea Europeană și principalele puteri europene au ajuns la un acord la Dublin privind reprezentarea Europei la negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat, după summitul liderilor UE de la Dublin, că delegația europeană care participă la negocierile de pace alături de Statele Unite, Rusia și Ucraina va include reprezentanți din cinci state membre ale Coaliției de Voință, respectiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului UE. România nu avea un reprezentant național direct la aceste negocieri.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, clară și unită, în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru”, a spus Costa.

Kremlinul a declarat că Europa trebuie să demonstreze că este pregătită să contribuie la procesul de pace din Ucraina înainte de a se lua o decizie privind permiterea participării europenilor la negocieri, potrivit RTE.

Accentul reuniunii Coaliției de Voință de joi va fi pus pe coordonarea eforturilor diplomatice, garanțiile de securitate pentru Ucraina post-război și sprijinul financiar suplimentar.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este și el prezent la Berlin, la fel și secretarul general al NATO, Mark Rutte, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În aceeași zi, Donald Trump s-a întâlnit în China cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping, în marja summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), iar Ucraina a fost unul dintre subiectele de pe agendă.