Președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au publicat o declarație comună la încheierea summitului trilateral. Documentul stabilește pozițiile celor trei state pe patru direcții: reforma Organizației Națiunilor Unite, producția și furnizarea de produse petroliere rafinate, imunitatea oficialilor de stat în raport cu Curtea Penală Internațională și dialogul privind riscurile nucleare.

Liderii Chinei, Statelor Unite și Rusiei au transmis concluziile întâlnirii lor trilaterale printr-un comunicat oficial, conform declarației comune publicate la finalul discuțiilor. Documentul sintetizează acordurile de principiu la care au ajuns cele trei administrații în privința arhitecturii de securitate, a piețelor energetice și a instituțiilor de drept internațional.

Reforma Organizației Națiunilor Unite

În calitatea lor de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, China, Rusia și Statele Unite și-au exprimat angajamentul de a susține procesul de reformă a instituției. Potrivit textului adoptat, demersul urmărește ca organizația să poată răspunde la provocările globale și să își îndeplinească misiunea de menținere a păcii și securității la nivel internațional.

Cele trei state au subliniat rolul pe care îl dețin în cadrul Consiliului de Securitate și au plasat reforma ONU printre prioritățile agendei lor comune. Documentul nu detaliază mecanismele tehnice sau calendarul prin care aceste modificări urmează să fie implementate în structurile Națiunilor Unite.

Creșterea producției de produse petroliere rafinate

Pe palierul energetic, cei trei șefi de stat au convenit asupra unui plan de majorare a producției și a aprovizionării cu produse petroliere rafinate. În declarația comună se menționează că această măsură este adoptată „în beneficiul tuturor națiunilor” și că părțile reafirmă importanța menținerii unor fluxuri energetice fără întreruperi.

Acordul privind extinderea capacităților de producție și livrare a produselor petroliere rafinate intervine în contextul în care asupra vânzărilor de petrol ale Federației Ruse se aplică sancțiuni internaționale. Comunicatului nu îi sunt anexate cifre privind volumele suplimentare de produse rafinate sau statele vizate de aceste livrări.

Imunitatea oficialilor de stat la nivel internațional

Un alt capitol al declarației vizează funcționarea instanțelor internaționale și statutul reprezentanților statelor. Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin au consemnat că principiul consimțământului național și respectarea imunității oficialilor de stat reprezintă elemente de importanță capitală în relațiile dintre state.

În acest context, cei trei lideri au precizat că Curtea Penală Internațională și alte organisme similare nu trebuie să abuzeze de jurisdicția lor. Această poziționare are loc în condițiile în care Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, vizând acuzații privind responsabilitatea pentru crime de război în conflictul declanșat de Rusia în Ucraina.

Dialog privind riscurile nucleare

În domeniul securității strategice, cei trei șefi de stat au reafirmat principiul conform căruia un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat. Documentul consemnează angajamentul Chinei, Statelor Unite și Rusiei de a se implica într-un dialog dedicat reducerii riscurilor nucleare și prevenirii proliferării armelor nucleare.

Această secțiune a declarației a fost inclusă după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut tema denuclearizării atât în intervenția sa din deschiderea summitului, cât și în declarațiile formulate înaintea începerii reuniunii trilaterale. Părțile nu au anunțat încă data sau formatul viitoarelor runde de negocieri pe tema controlului armamentului nuclear.