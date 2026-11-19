Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, susține că premierul Luca Niculescu a pierdut o parte importantă din controlul asupra Executivului, după ce i-a acordat vicepremierului Marian Neacșu atribuții extinse. Într-o analiză publicată pe Facebook, aceasta avertizează că social-democratul poate bloca proiectele ministerelor și că PSD a obținut, în practică, conducerea Guvernului.

Reacția vine după ce premierul Luca Niculescu a semnat, pe 18 noiembrie, o decizie prin care Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, primește dreptul de a aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere.

Ioana Dogioiu: „Guvernul va adopta numai ce va dori dl Neacșu”

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului explică faptul că avizele sunt esențiale în procesul de adoptare a actelor normative. În opinia sa, noile atribuții îi permit vicepremierului să blocheze inițiativele legislative care nu beneficiază de acordul său.

„Ca să înțelegem exact ce putere a căpătat de ieri un singur om, care nu e premierul României, trebuie să știm că un act normativ poate fi adoptat de guvern numai dacă are toate avizele”, scrie Ioana Dogioiu.

Aceasta consideră că noua formulă de funcționare a Executivului schimbă raportul de putere dintre premier și vicepremier.

„Deci, în urma deciziei de ieri, semnată de premier, dacă vicepremierul Neacșu nu semnează un aviz, actul normativ este blocat. Guvernul va adopta numai ce va dori dl Neacșu”, susține Dogioiu.

Ministerul Finanțelor, printre instituțiile vizate

Unul dintre aspectele asupra cărora Ioana Dogioiu atrage atenția este includerea Ministerului Finanțelor în procedura de avizare coordonată de Marian Neacșu. Potrivit acesteia, în vechea structură guvernamentală, inițiativele Ministerului Finanțelor nu erau supuse unei asemenea avizări suplimentare.

„Acum dl Neacșu poate bloca inclusiv Ministerul de Finanțe”, afirmă fosta purtătoare de cuvânt.

Dogioiu amintește că, în timpul Guvernului Bolojan, atribuțiile de avizare erau împărțite între cinci vicepremieri. Această organizare asigura, în opinia sa, un echilibru între partidele aflate la guvernare. Noua decizie concentrează însă responsabilitățile în mâinile unui singur vicepremier.

„O uriașă concentrare de putere”

Ioana Dogioiu recunoaște că Marian Neacșu are experiență administrativă și cunoaște foarte bine funcționarea instituțiilor statului. Totuși, aceasta avertizează că pregătirea profesională nu reprezintă o garanție privind modul în care vor fi folosite noile atribuții.

Ea subliniază și legătura puternică dintre vicepremier și PSD, partid în care acesta a avut de-a lungul timpului mai multe funcții importante. Fosta purtătoare de cuvânt ridică inclusiv problema posibilității ca premierul să revină asupra deciziei.

Potrivit interpretării sale, deși Luca Niculescu poate retrage atribuțiile acordate, o asemenea măsură ar putea întâmpina dificultăți în condițiile în care secretarul general al Guvernului este susținut de PSD. Dogioiu își încheie analiza cu o concluzie categorică:

„Deci, fără niciun dubiu, premierul României este de ieri Marian Neacșu. Funcția a fost adjudecată de facto cu acte de PSD.”

Aceasta pune sub semnul întrebării și raporturile de putere din interiorul partidului condus de Sorin Grindeanu.

Ce spune Guvernul despre noile atribuții

Reprezentanții Executivului resping interpretarea potrivit căreia Marian Neacșu ar fi preluat conducerea efectivă a Guvernului. Purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru a explicat că actualul Cabinet are un singur vicepremier, față de cinci în precedentul Guvern. În aceste condiții, atribuțiile de coordonare și avizare au fost reunite în responsabilitatea lui Marian Neacșu.

Cărbunaru a insistat că decizia finală asupra proiectelor guvernamentale îi aparține în continuare premierului Luca Niculescu.

Decizia nr. 463 din 18 noiembrie 2026, publicată în Monitorul Oficial, prevede că Marian Neacșu avizează proiectele cu impact bugetar ale celor 15 ministere, asigură coordonarea funcțională a zece ministere și a ministrului delegat pentru învățământ preuniversitar și coordonează structurile din aparatul de lucru al Guvernului.